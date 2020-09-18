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Эти люди были связаны с кандидатами в президенты, а сейчас задержаны или уехали из страны
18.09.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале мая
Мы вспомнили, какими изначально были команды штабов главных альтернативных кандидатов. Также в нашем списке есть люди, которые не считались членами штабов, были связаны с кандидатами каким-то другим образом и жизнь которых резко изменила эта избирательная кампания.
Стоит отметить, что причастность персоны к тому или иному штабу (или Координационному совету) определяется ее статусом на момент задержания или отъезда. Например: Марию Колесникову можно считать и членом штаба Бабарико, и членом президиума Координационного совета. Однако задержали ее именно по делу, связанному с Координационным советом, следовательно, мы относим ее к его членам.
Мы насчитали минимум 61 задержанного и 14 уехавших из страны человек.
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Это неполный список фамилий задержанных и уехавших из страны после того, как стала известна дата выборов. На самом деле их больше (например, мы не перечислили всех, кто был задержан в рамках «
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Вспоминаем всех, кто оказался не на свободе или в эмиграции, с начала предвыборной кампании и до сегодня.
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