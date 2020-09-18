ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эти люди были связаны с кандидатами в президенты, а сейчас задержаны или уехали из страны

18.09.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале мая стало известно, что шестые президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Сегодня, спустя четыре с лишним недели, очевидно: это была самая громкая избирательная кампания и мы получили самые резонансные последствия выборов. Многие белорусы, связанные с альтернативными кандидатами в президенты, оказались за решеткой или за границей. TUT.BY перечисляет этих людей и рассказывает, что с ними произошло.

Мы вспомнили, какими изначально были команды штабов главных альтернативных кандидатов. Также в нашем списке есть люди, которые не считались членами штабов, были связаны с кандидатами каким-то другим образом и жизнь которых резко изменила эта избирательная кампания.

Стоит отметить, что причастность персоны к тому или иному штабу (или Координационному совету) определяется ее статусом на момент задержания или отъезда. Например: Марию Колесникову можно считать и членом штаба Бабарико, и членом президиума Координационного совета. Однако задержали ее именно по делу, связанному с Координационным советом, следовательно, мы относим ее к его членам.

Мы насчитали минимум 61 задержанного и 14 уехавших из страны человек.

Если вы открыли текст из встроенного в Telegram браузера, список может не отобразиться. Используйте другой браузер.
 

Это неполный список фамилий задержанных и уехавших из страны после того, как стала известна дата выборов. На самом деле их больше (например, мы не перечислили всех, кто был задержан в рамках «Дела Белгазпромбанка», а лишь упомянули количество задержанных). Мы собирали сведения по данным СМИ, правозащитников и самих штабов кандидатов. Но даже там владеют не всей информацией.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вспоминаем всех, кто оказался не на свободе или в эмиграции, с начала предвыборной кампании и до сегодня.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно учитель труда попросил ученицу «передать привет папе-милиционеру». Материалы по инциденту уже в СК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика