Эти люди были связаны с кандидатами в президенты, а сейчас задержаны или уехали из страны

Источник материала: Tut.by

В начале мая стало известно , что шестые президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Сегодня, спустя четыре с лишним недели, очевидно: это была самая громкая избирательная кампания и мы получили самые резонансные последствия выборов. Многие белорусы, связанные с альтернативными кандидатами в президенты, оказались за решеткой или за границей. TUT.BY перечисляет этих людей и рассказывает, что с ними произошло.

Мы вспомнили, какими изначально были команды штабов главных альтернативных кандидатов. Также в нашем списке есть люди, которые не считались членами штабов, были связаны с кандидатами каким-то другим образом и жизнь которых резко изменила эта избирательная кампания.

Стоит отметить, что причастность персоны к тому или иному штабу (или Координационному совету) определяется ее статусом на момент задержания или отъезда. Например: Марию Колесникову можно считать и членом штаба Бабарико, и членом президиума Координационного совета. Однако задержали ее именно по делу, связанному с Координационным советом, следовательно, мы относим ее к его членам.

Мы насчитали минимум 61 задержанного и 14 уехавших из страны человек.

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Это неполный список фамилий задержанных и уехавших из страны после того, как стала известна дата выборов. На самом деле их больше (например, мы не перечислили всех, кто был задержан в рамках « Дела Белгазпромбанка », а лишь упомянули количество задержанных). Мы собирали сведения по данным СМИ, правозащитников и самих штабов кандидатов. Но даже там владеют не всей информацией.