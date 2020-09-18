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В Гродно учитель труда попросил ученицу «передать привет папе-милиционеру». Материалы по инциденту уже в СК

18.09.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно 32-летний учитель труда, узнав, что отец одной из учениц служит в милиции, сказал девочке, чтобы она передала ему привет и что ее папа есть в списках, которые выкладывают различные Telegram-каналы. Потом учитель за свой поступок извинился, а МВД передало материалы проверки по инциденту в СК.


Фото: скрин с видео

— Я сказал: передай папе привет, с народом милиции нельзя так поступать, что твой папа есть в списке в Telegram-канале, в котором есть фамилии сотрудников милиции. Конечно, необдуманный и ошибочный поступок, оскорбил ученицу нашей школы. Не только ее, но и всю ее семью, отца. Конечно, эмоционально разговаривал с мамой [школьницы]. Уверен, что это совершенно меня не красит и поступил я не так, как должен был поступить, во-первых, мужчина, во-вторых, преподаватель, — говорит мужчина на видео, распространенном МВД.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно 32-летний учитель труда одной из школ, узнав, что отец одной из учениц служит в милиции, высказался о ее отце, сказал девочке, чтобы она передала ему «привет»...
 
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