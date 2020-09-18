В БНТУ новые правила для преподавателей: нет политическим симпатиям и не той символике. Как это понимать?

Источник материала: Tut.by

15 сентября в БНТУ утвердили новые правила профессиональной этики и поведения сотрудников. Теперь в рабочее время преподавателям запрещается публично выражать свои симпатии и антипатии к политическим партиями или использовать негосударственные символы, а в нерабочее — следует неукоснительно соблюдать общественный порядок, «вести себя скромно и корректно», сказано в документе. «Да, в рабочее время мы должны заниматься исключительно профессиональными обязанностями, к этому никаких вопросов. Но касаться личного времени — это за гранью», — говорит один из преподавателей вуза. TUT.BY поинтересовался в администрации БНТУ, как разрабатывался новый документ, а также попросил юриста прокомментировать новые правила.



Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Новые правила: не митинговать, не высказывать политических симпатий, не использовать негосударственную символику

Правила профессиональной этики и поведения работников БНТУ разрабатывали еще в конце прошлого учебного года. На совете университета, который прошел 29 мая, 48 человек единогласно проголосовали «за». Позже, в июле, профком вуза согласовал эти правила.

Некоторые положения правил кажутся пророческими: неожиданно много внимания в документе уделяется не только профессиональному и морально-этическому поведению работников, но и политическим симпатиям и антипатиям, использованию негосударственной символики, посещению массовых мероприятий.

В документе прописаны требования, которые предъявляются к сотрудникам не только во время исполнения своих рабочих обязанностей, но и в нерабочее время.

Например, в нем есть вот такой пункт:

«Работник БНТУ должен исходить из того, что он является представителем БНТУ как государственного учреждения образования, а также в целом системы образования Республики Беларусь, и его поведение как при исполнении своих трудовых обязанностей, так и во внерабочее время, непосредственно влияет как на имидж БНТУ, так и на имидж образования в РБ».

В документе подробно перечисляется то, что считается недопустимым при исполнении своих трудовых обязанностей:

проявления формализма и бюрократизма, пренебрежительного отношения с должностными лицами (и другими),

публичные выражения своих своих симпатий и антипатий к политическим партиям, общественным объединениям, преследующим политические цели,

использование негосударственных символов Беларуси, а также осуществление незаконных действий по отношению к госсимволам,

организация и проведения в зданиях и на территории БНТУ массовых меропритий (митингов, собраний, уличных шествий) без согласования с ректоратом.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В требованиях к поведению работников БНТУ указывается, что им «следует придерживаться принятого государственного курса, избегать оценочных суждений, публичного выражения своих симпатий и антипатий к политическим партиям, общественным объединениям, преследующим политические цели, уважительно относиться к государственным символам и не использовать негосударственную символику».

В нерабочее время, следует из документа, при посещении общественных мест и мероприятий работнику БНТУ «следует неукоснительно соблюдать общественный порядок, вести себя скромно и корректно, а также соблюдать акты законодательства, регламентирующие порядок организации и проведения массовых мероприятий».

За несоблюдение правил профессиональной этики предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Преподаватели: «Касаться личного времени — это за гранью»

По словам преподавателя БНТУ, который попросил сохранить его анонимность, 16 сентября работникам дали ознакомиться с новыми правилами, а на следующий день — попросили их подписать. Не все согласились — и в ответ попросили о встрече с представителем ректората и председателем профсоюза, поскольку документ был понятен далеко не всем.

— В документе пишут, что в своей работе мы должны следовать Конституции, различным указам и кодексам. При этом указывается, что сотрудники являются представителями БНТУ и в свое рабочее время, и в нерабочее. Получается, чтобы не нарушить эти принципы в нерабочее время, нужно отказаться от своих политических взглядов и убеждений, а это нарушение Конституции.

Преподаватель считает, что новые правила направлены на то, чтобы никто из работников вуза не участвовал в акциях солидарности.



Студенческий марш, 5 сентября. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Политика университета ужесточалась каждую неделю после выборов. Изначально декларировалось так: в рабочее время мы занимаемся работой, в свободное — всем, чем хотим. Никаких репрессий за это не будет. Чем дальше время отодвигалось от даты выборов, тем сильнее закручивались гайки. Сейчас дошло до этого документа. Да, в рабочее время мы должны заниматься исключительно работой, к этому никаких вопросов. Но касаться личного времени — это за гранью.

Еще один сотрудник университета считает, что пункт, касающийся нерабочего времени, является вмешательством в личную жизнь.

— Сейчас в БНТУ пытаются продвинуть этот приказ, преподаватели отказываются его подписывать. Особое беспокойство вызывает глава, которая регулирует поведение сотрудников во внерабочее время, что по сути является вмешательством в личную жизнь. Основанием для новых правил выдвинуты решения, о которых сотрудники ничего не слышали: они были приняты летом, а многие находились по графику в отпуске.

Вуз: «Мнение каждого преподавателя будет учтено и доведено до совета университета»

По словам первого проректора БНТУ Георгия Вершины, правила профессиональной этики и поведения работников принимались в мае на совете университета.



Первый проректор университета Георгий Вершина. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Их принимал коллегиальный орган, а не лично ректор или первый проректор. Если наших преподавателей не устраивают какие-то формулировки правил этики, пускай они об этом напишут — на совете рассмотрят их предложения. Или внесем поправки, или оставим, как прежде. Все очень просто и демократично, — говорит Георгий Александрович.

— Обычно в правилах профессиональной этики уделяется внимание профессиональному поведению, морально-этическому. Откуда в правилах БНТУ появились формулировки про политические симпатии и антипатии, негосударственную символику?

— В мае никто не мог представить сегодняшнюю жизнь в Республике Беларуси. Мы не экстрасенсы, в данном случае ничего не придумывали. Как решалось на совете, так и решили. Ни слова лишнего. Если понадобится, рассмотрим на совете еще раз. Тогда будет ясно.

— Но правила уже утверждены, работникам предлагают их подписывать.

— Согласно законодательству, преподаватели могут подписать их или отказаться, если с ними не согласны. В таком случае будем разбираться, может быть, совет в чем-то был не прав. Не вижу здесь никакой проблемы. Мнение каждого преподавателя будет учтено и доведено до совета университета.

Юрист: «Невмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства является одним из основных прав работников»

Можно ли требовать от работника не выражать свои политические взгляды на рабочем месте, имеет ли право наниматель регулировать жизнь сотрудника в нерабочее время и стоит ли опасаться получить за это выговор? Эти вопросы TUT.BY адресовал Павлу Гапонову, юристу юридической фирмы Legaltax, который внимательно изучил документ.

— При первом ознакомлении с документом бросается в глаза первый пункт: «Правила представляют собой свод положений, определяющих требования, предъявляемые к поведению работников БНТУ как при исполнении трудовых обязанностей, так и во внерабочее время, во взаимоотношениях с должностными лицами, гражданами, представителями юридических лиц, работниками иных организаций».

Глава 1 среди прочего также устанавливает, что «во внерабочее время, работник БНТУ должен руководствоваться Правилами и общепринятыми нормами этики и морали».

Наниматель не имеет права вмешиваться в частную жизнь своих работников. Невмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства является одним из основных прав работников, перечисленных в пункте 8 статьи 11 Трудового Кодекса Республики Беларусь.

Таким образом, приходит к выводу юрист, наниматель не имеет права издавать приказы или каким-либо образом регулировать поведение и жизнь работника в нерабочее время. Это также гарантируется статьей 28 Конституции Республики Беларусь: каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь.

— Буквально через несколько глав мы видим еще один пункт Правил: «Работнику БНТУ при посещении общественных мест и мероприятий следует вести себя скромно и корректно». Ранее мы отмечали, что Правила утверждены приказом ректора БНТУ. Один из пунктов этого приказа устанавливает, что «работник БНТУ за несоблюдение Правил несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь».

Во-первых, привлечь работника к дисциплинарной ответственности за «нескромное посещение общественных мест» в нерабочее время невозможно ни под каким-либо предлогом.

Во-вторых, мы должны понимать, что отношения нанимателя и работника в нерабочее время перестают регулироваться нормами трудового законодательства. Они могут подпадать под действие гражданского, административного, уголовного — но никак не трудового.

К дисциплинарной ответственности можно привлечь только за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. Политические взгляды работника, выраженные публично как на рабочем месте, так и во внерабочее время не могут являться основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. А требовать от работника вести себя строго определенным образом в нерабочее время наниматель не имеет права.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом юрист обращает внимание на то, что согласно Трудовому кодексу работник может быть уволен" за совершение аморального проступка, который не совместим с продолжением воспитательной деятельности".

— Законодательство Республики Беларусь не содержит определения понятия «аморальный проступок», но к нему можно отнести деяние, нарушающее нравственные устои общества.

К аморальным проступкам можно отнести оскорбительные людей в общественных местах, применение физической силы по отношению к учащимся или появление в общественных местах в состоянии опьянения, перечисляет Павел Гапонов. При этом не имеет значения, где был совершен проступок: на или вне рабочего места.

-Теперь следующий пункт Правил: «При исполнении своих трудовых обязанностей работником БНТУ недопустимы публичные выражения своих симпатий и антипатий к политическим партиями, общественным объединениям, преследующим политические цели».

В первую очередь, статья 33 Конституции Республики Беларусь «гарантирует свободу мнений, убеждений и их свободное выражение». И самое важное: «Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них».

Кроме того, статья 53 Конституции Республики Беларусь говорит нам о том, что «каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц».

Мало того, запрещается дискриминация в сфере трудовых отношений в зависимости от политических взглядов, участия или неучастия в общественных объединениях, об этом нам говорит статья 14 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Никто не имеет право обязать или запретить вам придерживаться каких-либо политических взглядов. Если вы публично выразили свои политические взгляды, действовали в рамках закона, то наниматель не имеет права вас уволить, применить какое-либо дисциплинарное взыскание (штраф, выговор) или дискриминировать вас при проведении аттестации или продлении контракта.