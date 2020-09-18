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Список политзаключенных в Беларуси пополнился еще 12 фамилиями

18.09.2020 15:49 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правозащитные организации Беларуси выступили с совместным заявлением, в котором признали политзаключенными еще 12 человек. Все они являются задержанными по уловным делам о массовых беспорядках.

Заявление правозащитников принято в связи с информацией о предъявлении обвинений по статье 293 Уголовного кодекса («Массовые беспорядки») еще двенадцати гражданам: Сергею Капанцу, Денису Кирещенко, Алексею Короткову, Станиславу Михайлову, Елене Мовшук, Олегу Мозгову, Дэвиду Мастицкому, Николаю Сасеву, Игорю Соловью, Егору Сугойдю, Денису Чикалёву и Вячеславу Шелемету. Об этом сообщает правозащитный сайт spring96.org.

«Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц», - говорится в заявлении.

Давление на людей правозащитные организации расценивают как «политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения». В связи с этим названные люди признаются политическими заключенными. 

По состоянию на 17 сентября в Беларуси насчитывается уже 70 политзаключенных.

 

 
 
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Правозащитные организации Беларуси выступили с совместным заявлением, в котором признали политзаключенными еще 12 человек. Все они являются задержанными по...
 
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