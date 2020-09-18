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Гомельского священника, который ходил на акции, осудили на 10 суток
18.09.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельского священника Владимира Дробышевского суд приговорил к 10 суткам ареста.
Сегодня стало известно, что священника Владимира Дробышевского повесткой вызвали в Советский РОВД «для опроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс».
В три часа задержанного из РОВД доставили в суд. Там Владимира Дробышевского признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и дали 10 суток ареста.
Владимир двадцать лет служил церкви, но еще в августе говорил, что больше не может терпеть хамство и произвол. Он уволен, но сана не лишен.
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Сегодня стало известно, что священника Владимира Дробышевского повесткой вызвали в Советский РОВД «для опроса в качестве лица, в отношении которого ведется...
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