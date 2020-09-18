Гомельского священника, который ходил на акции, осудили на 10 суток

Источник материала: Tut.by

Гомельского священника Владимира Дробышевского суд приговорил к 10 суткам ареста.



Фото: Светлана Нарскина

Сегодня стало известно, что священника Владимира Дробышевского повесткой вызвали в Советский РОВД «для опроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс».

В три часа задержанного из РОВД доставили в суд. Там Владимира Дробышевского признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и дали 10 суток ареста.

Напомним , 13 августа гомельский священник отец Владимир вышел в Гомеле на одиночный пикет. С табличкой «Спынiце гвалт» он несколько часов простоял под окнами Следственного комитета. Позже священника еще видели на массовой мирной акции протеста.

Владимир двадцать лет служил церкви, но еще в августе говорил, что больше не может терпеть хамство и произвол. Он уволен, но сана не лишен.