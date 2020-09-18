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«Противоборствующая сторона против власти» - и справка есть. Милиция направила в суд странный документ
18.09.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дрогичинская милиция назвала местного журналиста Сергея Гордиевича активным участником «противоборствующей стороны против действующей власти». Об этом сообщается в справке, которую участковый передал в суд по административному делу Сергея.
17 сентября в Дрогичине прошел суд по административному делу Сергея Гордиевича. Ранее милиция составила на него протокол за комментарий в вайбер-чате «Реальный Дрогичин» в адрес другого жителя райцентра. Потерпевший посчитал сообщение, отправленное Сергеем, оскорбительным, но суд Сергея признал невиновным. Однако удивило журналиста не столько решение суда, сколько справка из Дрогичинского РОВД, которая имелась в материалах дела.
В документе, который подписал участковый, сообщалось, что Сергей Гордиевич категорически отказался приходить в райотдел милиции. Кроме того, в справке есть приписка, что «по имеющейся оперативной информации» журналист «является активным участником противоборствующей стороны против действующей власти». Какое это имеет отношение к административному делу, Сергей так и не понял.
Сергей подчеркнул, что от общения с милицией он не отказывался: в райотдел его приглашали прийти по звонку с неизвестного номера, а он попросил вызвать его повесткой.
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«Противоборствующая сторона против власти» - и справка есть. Милиция направила в суд странный документ
Дрогичинская милиция назвала местного журналиста Сергея Гордиевича активным участником «противоборствующей стороны против действующей власти». Об этом...
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