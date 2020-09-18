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Витебского музыканта Булавского, который сейчас сидит на «сутках», осудили еще и за драку
18.09.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд в Витебске 18 сентября рассмотрел административное дело 31-летнего общественного активиста, музыканта Владимира Булавского: его обвиняли в мелком хулиганстве — «обоюдной драке с неустановленным лицом». Сам же музыкант утверждает, что это была самозащита от некоего «кикбоксера Сергея». Булавский находится в ИВС — ранее ему
Владимира судили по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) за «драку с неустановленным лицом».
В милицейском рапорте сообщается, что Булавского задержали «в 8 часов 5 минут 11 сентября возле дома № 11 по проспекту Фрунзе». В 7.45 «он учинил обоюдную драку с неизвестным ему ранее гражданином, одетым в серые джинсы, темно-зеленую куртку, чем нарушал общественный порядок, спокойствие граждан, выражая явное неуважение к обществу».
Для разбирательства Булавского привезли в РОВД. Там установили, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
После составления протоколов музыканта доставили в ИВС.
В изоляторе Владимир находится до сих пор: 16 сентября суд
Судебный процесс 18 сентября — за драку — прошел по скайпу. Вел процесс Илья Белоус.
Владимир Булавский пояснил, что инцидент с незнакомым ему парнем действительно произошел утром 11 сентября, но не возле дома № 11 на проспекте Фрунзе (там находится отдел культуры горисполкома), а на улице Ленина, 23 — рядом с летним кафе «ПапаШеф» напротив амфитеатра.
С протоколом Булавский не согласен, не признал он и вину.
Милиция представила суду видеозапись событий, которые происходили рано утром 11 сентября возле кафе «ПапаШеф». Судья показал ее Владимиру Булавскому.
На записи, длительность которой примерно 4 минуты, видна потасовка между Владимиром и неизвестным.
— Як вы бачыце, я абараняюся. Нават адыходжу ад таго, хто нападае, — прокомментировал судье кадры в самом начале записи Булавский.
В какой-то момент силы явно оказались на стороне парня «в серых джинсах и темно-зеленой куртке»: он повалил Булавского на колени, зажал ему локтем шею и сдавливал. Драка несколько раз прекращалась, потом возобновлялась. В конце потасовки оба мужчины взяли в руки стулья с террасы летнего кафе.
— Булавский, а стул вы тоже брали для защиты — пошли с ним к молодому человеку? — спросил судья Илья Белоус.
— Абсалютна толькі для абароны. Гэты хлопец — ён назваўся мне Сяргеем, прозвішча не ведаю — сам мне сказаў, што ён кікбаксёр. Як бачна на відэа, ён рэальна чалавек падрыхтаваны. Таму я і ўзяў стул.
— У вас несколько раз прекращался конфликт. Почему вы не ушли в заведение, не попросили помощи?
Владимир пояснил, что в начале драки возле кафе «ПапаШеф» находились парни из компании Сергея.
— Яны справакавалі гэты канфлікт, а потым адыйшлі ўбок, каб іх не было бачна на відэакамеры. А калі б я адыйшоў з поля бачнасці гэтай камеры, то мог бы трапіць не толькі пад удары Сяргея, але і людзей з яго кампаніі. Таму я заставаўся пад камерай.
— А почему просто не ушли? Все-таки восемь утра, это общественное место.
— Яшчэ раз тлумачу: калі б я адыйшоў убок ад камеры, там стаялі яшчэ чатыры чалавекі. І мяне білі б ужо пяцёра.
Владимир поинтересовался:
— Цікава, ці прымала міліція меры па затрыманні чалавека, які нанёс мне траўмы? У мяне чатыры гематомы на галаве, удар сцягна, кровападцёк пад вокам, які ёсць і зараз. У даведцы з бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі напісалі, што мае траўмы носяць крымінальны характар.
В рапорте милиции сообщается, что при задержании Булавский «имел ссадину на лбу, синяк под правым глазом».
Через 15 минут после начала процесса судья вынес решение — штраф в размере 5 базовых величин (135 рублей). Санкции статьи 17.1 КоАП — штраф до 30 базовых и административный арест.
Горожане, которые пришли поддержать Владимира в суд, радовались, что Булавскому не добавили еще «суток» плюс к тем, что уже есть.
Напомним, Владимира Булавского
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Суд Октябрьского района Витебска 18 сентября рассмотрел административное дело 31-летнего общественного активиста, музыканта Владимира Булавского: его обвиняли в...
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