Витебского музыканта Булавского, который сейчас сидит на «сутках», осудили еще и за драку

Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске 18 сентября рассмотрел административное дело 31-летнего общественного активиста, музыканта Владимира Булавского: его обвиняли в мелком хулиганстве — «обоюдной драке с неустановленным лицом». Сам же музыкант утверждает, что это была самозащита от некоего «кикбоксера Сергея». Булавский находится в ИВС — ранее ему дали 8 суток за участие в мирных акциях протеста. Суд прошел по скайпу, Владимира оштрафовали на 5 базовых величин (135 рублей).



Владимир Булавский. Оправа очков сломана — это произошло, как рассказывал музыкант, после того как его задержали и избили в центре Витебска силовики вечером 9 августа. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Владимира судили по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) за «драку с неустановленным лицом».

В милицейском рапорте сообщается, что Булавского задержали «в 8 часов 5 минут 11 сентября возле дома № 11 по проспекту Фрунзе». В 7.45 «он учинил обоюдную драку с неизвестным ему ранее гражданином, одетым в серые джинсы, темно-зеленую куртку, чем нарушал общественный порядок, спокойствие граждан, выражая явное неуважение к обществу».

Для разбирательства Булавского привезли в РОВД. Там установили, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

После составления протоколов музыканта доставили в ИВС.

В изоляторе Владимир находится до сих пор: 16 сентября суд наказал его 8 сутками ареста за «активное участие» в несанкционированном митинге 10 августа, а также в шествии с барабанами 21 августа . Булавский признал, что участвовал лишь в акции 21 августа, чем проявил свое «конституционное право на свободное выражение убеждений».



Судья Илья Белоус. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Судебный процесс 18 сентября — за драку — прошел по скайпу. Вел процесс Илья Белоус.

Владимир Булавский пояснил, что инцидент с незнакомым ему парнем действительно произошел утром 11 сентября, но не возле дома № 11 на проспекте Фрунзе (там находится отдел культуры горисполкома), а на улице Ленина, 23 — рядом с летним кафе «ПапаШеф» напротив амфитеатра.

С протоколом Булавский не согласен, не признал он и вину.

Милиция представила суду видеозапись событий, которые происходили рано утром 11 сентября возле кафе «ПапаШеф». Судья показал ее Владимиру Булавскому.

На записи, длительность которой примерно 4 минуты, видна потасовка между Владимиром и неизвестным.

— Як вы бачыце, я абараняюся. Нават адыходжу ад таго, хто нападае, — прокомментировал судье кадры в самом начале записи Булавский.

В какой-то момент силы явно оказались на стороне парня «в серых джинсах и темно-зеленой куртке»: он повалил Булавского на колени, зажал ему локтем шею и сдавливал. Драка несколько раз прекращалась, потом возобновлялась. В конце потасовки оба мужчины взяли в руки стулья с террасы летнего кафе.

— Булавский, а стул вы тоже брали для защиты — пошли с ним к молодому человеку? — спросил судья Илья Белоус.

— Абсалютна толькі для абароны. Гэты хлопец — ён назваўся мне Сяргеем, прозвішча не ведаю — сам мне сказаў, што ён кікбаксёр. Як бачна на відэа, ён рэальна чалавек падрыхтаваны. Таму я і ўзяў стул.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— У вас несколько раз прекращался конфликт. Почему вы не ушли в заведение, не попросили помощи?

Владимир пояснил, что в начале драки возле кафе «ПапаШеф» находились парни из компании Сергея.

— Яны справакавалі гэты канфлікт, а потым адыйшлі ўбок, каб іх не было бачна на відэакамеры. А калі б я адыйшоў з поля бачнасці гэтай камеры, то мог бы трапіць не толькі пад удары Сяргея, але і людзей з яго кампаніі. Таму я заставаўся пад камерай.

— А почему просто не ушли? Все-таки восемь утра, это общественное место.

— Яшчэ раз тлумачу: калі б я адыйшоў убок ад камеры, там стаялі яшчэ чатыры чалавекі. І мяне білі б ужо пяцёра.

Владимир поинтересовался:

— Цікава, ці прымала міліція меры па затрыманні чалавека, які нанёс мне траўмы? У мяне чатыры гематомы на галаве, удар сцягна, кровападцёк пад вокам, які ёсць і зараз. У даведцы з бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі напісалі, што мае траўмы носяць крымінальны характар.

В рапорте милиции сообщается, что при задержании Булавский «имел ссадину на лбу, синяк под правым глазом».



Владимир Булавский с плакатом «Слово пацана». На нем — фотография губернатора Николая Шерстнева, который поднимает гирю (глава области известен своей любовью к силовым видам спорта). Этим плакатом молодежь хотела сказать, что губернатор должен держать свое слово: 17 августа он пообещал, что на мирных протестах в Витебске милиция не будет задерживать людей. ​​​​​​Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Через 15 минут после начала процесса судья вынес решение — штраф в размере 5 базовых величин (135 рублей). Санкции статьи 17.1 КоАП — штраф до 30 базовых и административный арест.

Горожане, которые пришли поддержать Владимира в суд, радовались, что Булавскому не добавили еще «суток» плюс к тем, что уже есть.

Напомним, Владимира Булавского задержали и избили 9 августа — вечером после выборов. Хотя, по его словам, он не выкрикивал лозунгов, не нес бело-красно-белый флаг, а шел с друзьями по Московскому проспекту. В ночь на 10 августа его отпустили. А вечером 10 августа задержали снова. Но в тот раз не били.

Владимир Булавский — музыкант, историк, экскурсовод, общественный активист, ивент-менеджер, организатор многочисленных неформальных культурных проектов в Витебске: фестивалей, концертов, фотосушек, выставок, маркетов, лекций и т.д. Среди них — «Картонка», «Свята ветру», «Барадулінкі», «Кірмаш праектаў», «Угодкі з дня даравання Віцебску Магдэбургскага права» и др. Многие из этих проектов проводились совместно с городскими властями. Владимир Булавский — организатор концертов известных групп. В интервью 34.mag.net он рассказал : — Я зарэгістраваў ІП, якое дазваляе мне больш свабодна (у сэнсе, не напружваючы іншых людзей) займацца арганізацыяй канцэртаў і падзей. Я арганізоўваў у Віцебску выступы гуртоў Nizkiz, «Серебряная свадьба», «Дай Дарогу», «НейроДюбель», :B:N, «Сцяна», NAVI, Дзімы Іванова з «Адыс-Абебы», а таксама мясцовых каманд. У іншых гарадах — Бабруйску, Магілёве, Наваполацку, Оршы — я рабіў канцэрты для AKUTE, для якіх я таксама зладзіў тур па Украіне. У асноўным гурты самі звяртаюцца з прапановай выступу, але часам і я выказваю свае пажаданні, калі адчуваю настрой аўдыторыі. Много лет Булавский был региональным координатором компании «Будзьма!». Работал научным сотрудником музея «Витебский центр современного искусства», одно время преподавал историю в школе. Коренной житель Витебска . Говорит на белорусском языке, всегда имеет четкую гражданскую позицию.