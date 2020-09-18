Макей: Ответ на санкции ЕС может коснуться и работы иностранных СМИ в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Беларусь готова дать адекватный ответ на недружественные шаги Евросоюза. Об этом заявил журналистам глава белорусского МИД Владимир Макей в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Сюжет был показан в эфире СТВ .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как отметил Макей, официальному Минску известно, что 21 сентября министры иностранных дел стран — членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях в отношении белорусских официальных лиц. Страна к этому готова, заявил Макей, и сама никогда не будет инициировать действия, которые приведут к ухудшению отношений с ЕС.

— Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия. Естественно, в случае, если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов, — заявил Макей.

Напомним, в конце августа почти два десятка журналистов, работающих в нашей стране на иностранные СМИ, были лишены аккредитации . В черный список попали репортеры, работающие на Би-би-си, Reuters, «Радыё Свабода», AFP и другие СМИ. Их лишили аккредитации по решению Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности. Белорусский МИД тогда от комментариев воздержался.

Ранее Владимир Макей заявлял , что Минск ответит странам Балтии, которые ввели санкции против белорусских чиновников, в том числе и Александра Лукашенко.

Как заявил Макей, это будут те лица, которые «рьяно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, вносили предложения о финансовой поддержке оппонентов».

Публиковать свой список МИД Беларуси не намерен.