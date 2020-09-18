«Пока заблудшая часть населения выполняет приказы западных спецслужб», в Гомеле торжественно открыли флагшток

Источник материала: Tut.by

В Гомеле сегодня торжественно открыли флагшток, о котором было столько споров.





Еще за полтора часа до торжественного открытия флагштока на брусчатке на улице Коммунаров возле Вечного огня стали собираться люди. Из динамиков звучали песни военных лет, под флагами толпились замерзшие работники гомельских предприятий. Вместе с ними мерзли и чиновники. Мероприятие все не начиналось.













Наконец у Вечного огня появились начальник Гомельского УВД Александр Васильев и губернатор области Геннадий Соловей. Слово взяла ведущая. Она напомнила собравшимся про годы войны и поколение, которое самоотверженно сражалось за родину. После гомельские чиновники возложили к Вечному огню венки — и рота почетного караула с огромным красно-зеленым флагом направилась в сторону площади Ленина.









Но оказалось, на флагшток будут водружать не его, а уже давно приготовленное знамя. Этот же символичный флаг предназначался для тех, кто своим трудом делал жизнь области лучше — лучшим работникам области.





В три часа под звуки военного оркестра флаг размером 6 на 12 м подняли на высоту 60 метров.

— Красиво! — выдохнули женщины из толпы и запели гимн.





— Сегодня мы с гордостью открываем самый обсуждаемый объект этого года, — взял слово губернатор Гомельской области Геннадий Соловей. — Парадоксально, но для отдельной категории людей остались незамеченными открытие пяти учреждений образования, шести спортивных объектов, серьезные финансовые вливания в медицину. Пока лжепатриоты, уютно устроившись за границей, призывают белорусский народ к саботажу и забастовкам, пока отдельно заблудшая часть населения выполняет приказы западных спецслужб, вложенные в уста малолетних блогеров, истинные патриоты страны продолжают трудиться во благо родины.





Известно, что конструкцию флагштока изготавливала компания «Рэнмэй». Стоимость объекта и спонсора до сих пор держат в секрете.

Изначально на сайте госзакупок работы по его установке, а также благоустройству территории вокруг оценивались в почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планировали взять из местного бюджета.

Гомельчане создали петицию против строительства флагштока — и ее подписали более 4,5 тысячи человек. Горожане отмечали, что руководство города должно было учесть их мнение до принятия решения о сооружении объекта, который изменит облик города, да еще и за бюджетные средства.

В мае власти сообщили TUT.BY , что флагшток строить не будут.

Но вскоре председатель Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома опроверг эту информацию: мол, этот проект очень важен, так как флагшток «будет демонстрировать государственную символику». По поводу финансирования объекта чиновник пояснил, что он реализуется не за бюджетные средства.