Над Гомелем взвился государственный флаг площадью с трехкомнатную квартиру

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 18 июл – Sputnik. Второй по величине в Беларуси флагшток открыли в Гомеле, его построили в этом году в центре города, торжественное мероприятие состоялось в пятницу передает корреспондент Sputnik.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что ни одна инициатива региональной власти в последнее время не вызвала таких обсуждений и жарких споров, как строительство флагштока.

"С учетом событий, происходящих сегодня в стране, сам факт того, что принятое некогда решение доведено до своего логического завершения, свидетельствует о том, что большинство белорусов по-прежнему остаются приверженцами и поборниками мирной, процветающей и независимой Беларуси", – отметил в своем выступлении Соловей.

Сооружение совсем недешевое, и гомельчане предлагали не тратить деньги. Под петицией об остановке строительства подписались 4,5 тысячи человек. Страсти утихли после появления информации о том, что бюджетные средства расходоваться не будут.

Присутствовавший на торжестве заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич отметил важность возведения флагштока, которая измеряется не деньгами.

"Мы с особыми чувствами относимся к символам, под которым последние несколько десятилетий лет строили то, чем по праву можем гордиться. И за что перед будущими поколениями нам никогда не будет стыдно", – сказал Кунцевич.

В продолжение церемонии открытия флагштока были награждены трудовые коллективы, которые в 2019 году добились наиболее значимых экономических результатов. Право быть занесенными на областную Доску почета получили 45 предприятий, организаций и учреждений региона, а также Мозырский и Брагинский районы.