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Безопасность детей - забота родителей
18.09.2020 19:46 — Новости Общества |
Детей в возрасте до 12 лет необходимо перевозить в специальном кресле в соответствии с ростом и весом. За нарушение этих правил предусмотрен штраф.
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