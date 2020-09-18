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Безопасность детей - забота родителей

18.09.2020 19:46 — Новости Общества |  
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Госавтоинспекция во время профилактической акции напоминает взрослым: главный пассажир в машине - ребенок. Потому важно не забывать пользоваться автокреслами, обязательно пристегивать детей ремнями безопасности. В Партизанском районе столицы сегодня не просто проверяли водителей на соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров, но и продемонстрировали, как действуют защитные приспособления в момент дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль-тренажер оснащен всем необходимым для безопасности пассажиров.  

Детей  в возрасте  до 12 лет необходимо перевозить в специальном кресле в соответствии с ростом и весом. За нарушение этих правил предусмотрен штраф.

 
 
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Госавтоинспекция во время профилактической акции напоминает взрослым: главный пассажир в машине - ребенок. Потому важно не забывать пользоваться автокреслами,...
 
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