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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тяжело в учении, легко в бою. "Славянское братство - 2020" Белорусско-российские военные учения "Славянское братство - 2020" продолжаются. Первый этап стартовал буквально несколько дней назад, и вот накануне был анонсирован...

Белорусско-российские военные учения "Славянское братство - 2020" продолжаются. Первый этап стартовал буквально несколько дней назад, и вот накануне был анонсирован второй этап, который запланирован на начало следующей недели.Напомним, это традиционные военные маневры! В этом году их принимает полигон ”Брестский" 38-й десантно-штурмовой бригады. Взаимодействию учатся свыше 1500 военнослужащих.40 единиц техники - это бронетранспортеры и боевые машины пехоты - форсируют реку Мухавец. Задача стоит тренировочная: сначала по одной боевой единице, затем слаженно в колонне.Форсирование реки - лишь один из этапов. Десантирование личного состава и техники, стрельба в дневное и ночное время, работа под прикрытием авиации - программа учений насыщенная, рядом и спасательно-эвакуационная группа.Главная цель - отработать совместные действия по борьбе с терроризмом и выполнение специализированных операций. Особенностью учения станет работа в ночных условиях, в том числе - маршей, практического десантирования, форсирования водных преград и этап боевой стрельбы.Начало второго - активного - этапа учений запланировано на 21 сентября. Всего в маневрах будет задействовано до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину.