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Тяжело в учении, легко в бою. "Славянское братство - 2020"
18.09.2020 19:46 — Новости Общества |
Напомним, это традиционные военные маневры! В этом году их принимает полигон ”Брестский" 38-й десантно-штурмовой бригады. Взаимодействию учатся свыше 1500 военнослужащих.
40 единиц техники - это бронетранспортеры и боевые машины пехоты - форсируют реку Мухавец. Задача стоит тренировочная: сначала по одной боевой единице, затем слаженно в колонне.
Форсирование реки - лишь один из этапов. Десантирование личного состава и техники, стрельба в дневное и ночное время, работа под прикрытием авиации - программа учений насыщенная, рядом и спасательно-эвакуационная группа.
Владимир Белый, заместитель командующего силами спецопераций Вооруженных сил Беларуси: "Мы хотим, чтобы все вопросы были взаимоувязаны, позволяли применять подразделения так, как оно необходимо в современных условиях. Сам замысел учениий носит сугубо конттераристическую направленность, и сейчас это особо актуально".
Главная цель - отработать совместные действия по борьбе с терроризмом и выполнение специализированных операций. Особенностью учения станет работа в ночных условиях, в том числе - маршей, практического десантирования, форсирования водных преград и этап боевой стрельбы.
Алексей Афонин, заместитель командира гвардейского десантно-штурмового полка: "С задачей справилась. Все действия были произведены совместно с белорусской стороной, очень приятно отметить оказание помощи, совместной работы, дружное отношение, приятно работать".
Начало второго - активного - этапа учений запланировано на 21 сентября. Всего в маневрах будет задействовано до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину.
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Белорусско-российские военные учения "Славянское братство - 2020" продолжаются. Первый этап стартовал буквально несколько дней назад, и вот накануне был анонсирован...
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