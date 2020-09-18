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Открытый диалог заместителя генпрокурора Александра Лашина со студентами БГУ

18.09.2020 19:46 — Новости Общества |  
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Встреча в формате открытого диалога.  "Информацию  анализировать и оценивать критически, черпая из альтернативных источников". Заместитель генпрокурора Беларуси Александр Лашин пообщался со студентами БГУ, инициаторами этой встречи. Говорили  о проблемах, которые волнуют молодежь. Обсуждалась и общественно-политическая ситуация в стране.  Ключевой тезис встречи - необходимость решать все возникающие споры цивилизованно и в правовом поле.  В ходе беседы Александр Лашин разъяснял  нормы законодательства и предложил молодежи  выступить с конструктивными инициативами, отметив, что для этого  в законодательстве есть необходимые и достаточные алгоритмы.

Открытый диалог заместителя генпрокурора Александра Лашина со студентами БГУ


Во время разговора со студентами Александр Лашин рассказал в том числе и о встрече президента с прокурорским корпусом. Он отметил,  что глава государства  акцентировал внимание прокуроров на независимой профессиональной юридической оценке событий. В завершение разговора заместитель генпрокурора  предложил проводить подобные встречи со студентами регулярно. 

 
 
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Встреча в формате открытого диалога.  "Информацию  анализировать и оценивать критически, черпая из альтернативных источников". Заместитель генпрокурора Беларуси...
 
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