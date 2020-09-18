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Открытый диалог заместителя генпрокурора Александра Лашина со студентами БГУ
18.09.2020 19:46 — Новости Общества |
Во время разговора со студентами Александр Лашин рассказал в том числе и о встрече президента с прокурорским корпусом. Он отметил, что глава государства акцентировал внимание прокуроров на независимой профессиональной юридической оценке событий. В завершение разговора заместитель генпрокурора предложил проводить подобные встречи со студентами регулярно.
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Встреча в формате открытого диалога. "Информацию анализировать и оценивать критически, черпая из альтернативных источников". Заместитель генпрокурора Беларуси...
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