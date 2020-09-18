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В выходные дни в Беларусь придут первые заморозки

18.09.2020 19:46 — Новости Общества |  
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В Беларуси в выходные ожидаются первые ночные заморозки. Днем будет до 24 градусов и без осадков. Небольшой дождь возможен лишь по северо-востоку. 

Татьяна Четырко, замначальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии: "В ночь на понедельник местами по юго-востоку страны ожидаются слабые заморозки до 0… -2. Дневные температуры будут комфортные: от +14 до +20 градусов, а по югу еще теплее, здесь воздух прогреется до 22 - 24 градусов".

В начале рабочей недели также будет сухо, солнечно и прохладно.
 
 
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В Беларуси в выходные ожидаются первые ночные заморозки. Днем будет до 24 градусов и без осадков. Небольшой дождь возможен лишь по северо-востоку.  Татьяна...
 
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