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Развитие жилищного строительства в городах - спутниках Минска и деятельность предприятия в целом. Президент посетил МАПИД
18.09.2020 19:46 — Новости Общества |
Минска. Не перенаселять столицу потребовал Александр Лукашенко во время посещения ОАО "МАПИД". Речь шла не только о технологиях и новой продукции предприятия, но и в целом о системных вопросах развития жилищного строительства в Беларуси. За пять лет построено более 6 миллионов квадратных метров жилья. В этом году введут в эксплуатацию еще 4 миллиона. В рамках поручений главы государства многодетные семьи, изъявившие желание улучшить жилищные условия, будут находиться на учете нуждающихся не более года. Кроме того, в стране реализуются задания по арендному жилью.
Строители реализуют новые зарубежные проекты
Что касается МАПИД - крупнейшей организации строительной отрасли страны, она работает скорыми темпами и нацелена на полный цикл - от проекта до ввода объекта в эксплуатацию. Здесь работают более 6 000 человек, а среднемесячная зарплата без малого полторы тысячи рублей. В этом году МАПИД выполняет работы на 35 объектах. В этом году и на перспективу планируется реализовывать новые проекты в России и прибалтийских странах. Ведутся переговоры о строительстве белорусского квартала в Нижнем Новгороде.
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Развитие жилищного строительства в городах - спутниках Минска и деятельность предприятия в целом. Президент посетил МАПИД
Президент требует активнее развивать жилищное строительство в городах - спутниках Минска. Не перенаселять столицу потребовал Александр Лукашенко во время...
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