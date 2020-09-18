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Развитие жилищного строительства в городах - спутниках Минска и деятельность предприятия в целом. Президент посетил МАПИД

18.09.2020 19:46 — Новости Общества |  
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Президент требует активнее развивать жилищное строительство в городах - спутниках Минска. Не перенаселять столицу потребовал Александр Лукашенко во время посещения ОАО "МАПИД". Речь шла не только о технологиях и новой продукции предприятия, но и в целом о системных вопросах развития жилищного строительства в Беларуси. За пять лет построено более 6 миллионов квадратных метров жилья. В этом году введут в эксплуатацию еще 4 миллиона. В рамках поручений главы государства многодетные семьи, изъявившие желание улучшить жилищные условия, будут находиться на учете нуждающихся не более года. Кроме того, в стране реализуются задания по арендному жилью.

Развитие жилищного строительства в городах - спутниках Минска и деятельность предприятия в целом. Президент посетил МАПИД


Строители реализуют новые зарубежные проекты 


Что касается МАПИД - крупнейшей организации строительной отрасли страны, она работает скорыми темпами и нацелена на полный цикл - от проекта до ввода объекта в эксплуатацию. Здесь работают более 6 000 человек, а среднемесячная зарплата без малого полторы тысячи рублей. В этом году МАПИД выполняет работы на 35 объектах. В этом году и на перспективу планируется реализовывать новые проекты в России и прибалтийских странах. Ведутся переговоры о строительстве белорусского квартала в Нижнем Новгороде.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент требует активнее развивать жилищное строительство в городах - спутниках Минска. Не перенаселять столицу потребовал Александр Лукашенко во время...
 
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