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Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на полигонах России с 21 по 26 сентября. Участие примут и белорусы

18.09.2020 19:46 — Новости Общества |  
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На российском полигоне  Капустин Яр  все готово к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020". От Беларуси  в маневрах примет участие  батальонная тактическая группа, основу которой составляют  мотострелковые подразделения. Военнослужащие уже переместились на полигон воздушным транспортом, преодолев более полторы тысячи километров. Технику и вооружение  гвардейцы приняли у российской стороны. Это различные модификации боевых машин пехоты, танки и самоходные артиллерийские установки.

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на полигонах России с 21 по 26 сентября. Всего в них  примут участие  почти 13 тысяч военнослужащих, до 250  танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров,  а также 200 артиллерийских систем  и реактивных систем залпового огня.

 
 
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На российском полигоне  Капустин Яр  все готово к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020". От Беларуси  в маневрах примет участие  батальонная...
 
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