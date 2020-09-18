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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на полигонах России с 21 по 26 сентября. Участие примут и белорусы На российском полигоне Капустин Яр все готово к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020". От Беларуси в маневрах примет участие батальонная...

На российском полигоне Капустин Яр все готово к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020". От Беларуси в маневрах примет участие батальонная тактическая группа, основу которой составляют мотострелковые подразделения. Военнослужащие уже переместились на полигон воздушным транспортом, преодолев более полторы тысячи километров. Технику и вооружение гвардейцы приняли у российской стороны. Это различные модификации боевых машин пехоты, танки и самоходные артиллерийские установки.Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на полигонах России с 21 по 26 сентября. Всего в них примут участие почти 13 тысяч военнослужащих, до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.