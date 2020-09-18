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Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на полигонах России с 21 по 26 сентября. Участие примут и белорусы
18.09.2020 19:46 — Новости Общества |
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на полигонах России с 21 по 26 сентября. Всего в них примут участие почти 13 тысяч военнослужащих, до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.
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Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на полигонах России с 21 по 26 сентября. Участие примут и белорусы
На российском полигоне Капустин Яр все готово к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020". От Беларуси в маневрах примет участие батальонная...
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