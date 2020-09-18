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Аккаунт Тихановской взорвался сотнями комментариев белорусов

18.09.2020 19:46 — Новости Общества |  
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Белорусы начинают откровенно высказываться о лжи так называемых оппозиционных лидеров. Аккаунт Тихановской взорвался сотнями комментариев белорусов, которые объясняют ей разницу между  марионеткой Литвы и президентом Республики Беларусь.

Люди, пишут: 

Светлана, не позорьтесь Вы уже. На Ваши митинги в Минске выходит от силы 30 тысяч. Пусть в некоторых других городах  еще по тысяче, итого  50 тысяч. Вы серьезно думаете, что мы,  адекватные белорусы, поверим в Вашу победу на выборах? Нас 6,5 миллионов! 

Светлана, сколько можно вводить людей в заблуждение, призывать к саботажу? Вы кроме сотрясения воздуха ничего не сделали, кроме как разобщить белорусский народ. Сколько Вам платят за это?

Светлана, выступайте от имени своих избирателей, а не от имени всего народа Беларуси! Я - гражданка Беларуси, представитель того самого народа. И мне от каждого вашего предательского высказывания становится стыдно. Стыдно, когда я пересматриваю Ваши предвыборные видео, где Вы уверяете, что не будете даже произносить слово "забастовка". Стыдно, когда я вижу, что свои интересы  Вы ставите выше интересов страны.

У меня один вопрос. Точнее все-таки несколько. Представим, что получилось... Что будет с промышленностью и хозяйством Беларуси? Вы думаете МАЗы и молоко Европе нужны? Развалят же. Кроме России покупать сельхозпродукцию никто в Европе не будет. Это факт. МАЗы в Германию будете гнать? Где "мерседесы"? Опять же Россия, но заставят же разрушить и позакрывать все. Итог какой - как на Украине. Умный учится на чужих ошибках, дурак только на своих.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы начинают откровенно высказываться о лжи так называемых оппозиционных лидеров. Аккаунт Тихановской взорвался сотнями комментариев белорусов, которые...
 
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