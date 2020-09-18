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Паломники-хасиды покидают нейтральную приграничную зону

18.09.2020 19:46 — Новости Общества |  
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Что касается ситуации на белорусско-украинской границе, то паломники-хасиды всю ночь и утро  массово покидали нейтральную территорию между границами. Напомним, сотни верующих из Израиля прибыли транзитом в нашу страну, чтобы попасть к святым местам в Украине и по традиции встретить там Новый год. Однако украинская сторона ответила паломникам отказом и закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи". На нейтральной территории под открытым небом люди находились четверо суток в надежде все-таки попасть в Украину. Среди паломников были маленькие дети, беременные женщины. Холодный фронт, накрывший Беларусь вчера, заставил их покинуть стихийный палаточный лагерь. С полуночи до 9:30 утра на территорию Беларуси вернулись 570 человек - это примерно половина от общего количества. После 10 утра  поток увеличился. Ожидается, что нейтральную зону покинут все хасиды.

На данный момент организована доставка автобусов к границе, чтобы вывезти оттуда людей. Большинство планирует в ближайшее время вернуться на родину либо отправиться в Пинск, где они собираются встретить Новый год по всем традициям.

 
 
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Что касается ситуации на белорусско-украинской границе, то паломники-хасиды всю ночь и утро  массово покидали нейтральную территорию между границами. Напомним,...
 
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