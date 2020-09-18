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Паломники-хасиды покидают нейтральную приграничную зону
18.09.2020 19:46 — Новости Общества |
На данный момент организована доставка автобусов к границе, чтобы вывезти оттуда людей. Большинство планирует в ближайшее время вернуться на родину либо отправиться в Пинск, где они собираются встретить Новый год по всем традициям.
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Что касается ситуации на белорусско-украинской границе, то паломники-хасиды всю ночь и утро массово покидали нейтральную территорию между границами. Напомним,...
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