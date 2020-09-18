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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ: Нужно ограничить доступ к ненадлежащей рекламе В этом году увеличилось количество обращений в Министерство антимонопольного регулирования и торговли о ненадлежащей рекламе. Речь идет о деятельности...

В этом году увеличилось количество обращений в Министерство антимонопольного регулирования и торговли о ненадлежащей рекламе. Речь идет о деятельности лжемикрофинансовых организаций, а также рекламе лекарств, незарегистрированных в Беларуси, и фишинговых сайтах, которые обманом получают персональные данные людей и номера их банковских карточек. Уже по инициативе МАРТ в этом году закрыто 310 таких сайтов, это вдвое больше, чем в прошлом. Как быстро ограничить доступ к таким ресурсам? Об этом специалисты МАРТ говорили с коллегами из министерств информации, связи, внутренних дел и Нацбанка. При этом речь не идет о мгновенном закрытии сайтов.Сейчас Нацбанк готовит проект указа, который будет направлен на борьбу с фишинговыми сайтами и другими интернет-ресурсами, с помощью которых собираются сведения о банковских карточках.