МАРТ: Нужно ограничить доступ к ненадлежащей рекламе

В этом году увеличилось количество обращений в Министерство антимонопольного регулирования и торговли о ненадлежащей рекламе. Речь идет о деятельности лжемикрофинансовых организаций, а также рекламе лекарств, незарегистрированных в Беларуси, и фишинговых сайтах, которые обманом получают персональные данные людей и номера их банковских карточек. Уже по инициативе МАРТ в этом году закрыто 310 таких сайтов, это вдвое больше, чем в прошлом. Как быстро ограничить доступ к таким ресурсам? Об этом специалисты МАРТ говорили с коллегами из министерств информации, связи, внутренних дел и Нацбанка. При этом речь не идет о мгновенном закрытии сайтов.
Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:"Если это белорусский субъект хозяйствования, мы, конечно, в первую очередь информируем его о нарушениях, мы выносим предписание, и уже в том случае, если меры никакие не принимаются и ненадлежащая реклама распространяется, это ведь не само по себе плохо, что ненадлежащая реклама распространяется, а то, что с ее помощью причиняется вред потребителям, интернет-пользователям, - мы сейчас задумываемся о том, чтобы иметь самостоятельные полномочия на ограничения доступа к сайтам, на которых размещается ненадлежащая реклама".
Сейчас Нацбанк готовит проект указа, который будет направлен на борьбу с фишинговыми сайтами и другими интернет-ресурсами, с помощью которых собираются сведения о банковских карточках.