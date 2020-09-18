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Антон Савичев: Вызвать экономический коллапс в Беларуси не получится
18.09.2020 19:46 — Новости Общества |
новостей главный редактор украинского сайта Vesti.ua Антон Савичев, сценарии Запада, которые нам предлагают представители оппозиции, плохо приживаются на постсоветском пространстве. Яркий пример тому - украинский Майдан.
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Эксперты высказывают мнение, что вызвать экономический коллапс в Беларуси не получится. Как отметил в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей главный...
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