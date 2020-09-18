Замгенпрокурора пришел к студентам - и те спросили и про «не до законов», и про выборы, и где уголовные дела

Источник материала: Tut.by

17 сентября на юрфаке БГУ проходила встреча заместителя генпрокурора Александра Лашина со студентами нескольких факультетов вуза. Запись встречи TUT.BY передали студенты БГУ. Вопросы были острые и актуальные: что прокурор думает о фальсификации выборов, почему нет ни одного уголовного дела на силовиков, которые избивали людей, и как понимать слова Лукашенко, адресованные прокурорам, — мол, «иногда не до законов».



Александр Лашин Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

Учебный год в этом году начался со студенческих акций за честные выборы и против насилия правоохранителей. После этого чиновники стали активнее приезжать на встречи к студентам, чтобы услышать, что же не устраивает молодежь, и попытаться наладить диалог.

Александр Лашин начал с того, что студенты могут свободно задавать вопросы и не бояться предлагать свое видение, как решить проблемы.

— Мы можем вместе провести работу над ошибками, но не на площадях и улицах, а в аудиториях, за круглым столом. Защитить свои права можно только легитимно, — заявил заместитель генерального прокурора.

Почему нет ни одного уголовного дела на силовиков?

Первый вопрос касался злоупотребления властью силовых структур, которые, по словам одного из студентов, «видел каждый, кто следит за политической ситуацией в стране». Молодой человек попросил пояснить, неужели Генпрокуратура, начиная с 9 августа, не заметила ни одного случая нарушения закона со стороны правоохранителей — ведь до сих пор нет информации ни об одном уголовном деле.

Отметим, что в СК поступило свыше 1800 заявлений по всей стране.

— В соответствии со статьей 174 Уголовного кодекса, принятие решений по поступившим заявлениям или сообщениям о преступлениях, совершенных должностными лицами органов внутренних дел в связи с их служебной или профессиональной деятельностью, относится к исключительной компетенции Следственного комитета, — пояснил Лашин. — Но мы ни в коем случае не умываем руки. На сегодняшний момент в СК проводятся проверки по каждому заявлению. Есть определенные трудности. Во-первых, большое количество заявлений. Зачастую заявления поступают не только от граждан, которые пострадали от применения силы силовыми структурами, но и от тех, кто это наблюдал или видел в телеграмм-каналах, в инстаграме. Из этого потока необходимо выделить тех, кто является фигурантами, тех, кто является очевидцами и могут дать свои пояснения, и тех, кто просто почерпнул информацию в интернете. Во-вторых, по ряду заявлений необходимо назначение судмедэкспертиз. В этом есть определенная сложность. Экспертам требуется определить совокупность медицинских документов. Зачастую эти документы находятся не только в разных клиниках нашего города, но и где-то в других городах и областях. Приходится собирать материалы, приостанавливать сроки проверки. Еще один момент, который сказывается на оперативности: зачастую все пояснения нужно проверить, найдя подтверждения в системах видеонаблюдения. Надо идентифицировать лиц, которые принимали участие. Это немаленький объем работы, который приходится делать работникам СК. Не секрет, что многие лица, которые сами активно участвовали в этих массовых мероприятиях и беспорядках, способом защиты находят те моменты, что высказывают претензии к силовым структурам — что они необоснованно применили к ним силу, а они в этот период шли в магазин. Это тоже надо проверить. Нужно установить этих лиц в потоке информации. Поверьте, ни одно заявление не останется без рассмотрения. Я не сторонник поспешных решений. Нужно собрать совокупность материалов, а потом принимать решение. Давайте объективно разберемся и каждый получит по заслугам. Возбуждение уголовного дела не ускорит процесс по установлению истины.

Чем занимается комиссия, которая должна дать оценку нарушениям силовиков?

Далее последовал вопрос о работе межведомственной комиссии, созданной по инициативе Генпрокуратуры, чтобы дать оценку действиям силовиков, которые привели к насилию. Напомним, что в состав комиссии вошли некие сотрудники МВД, СК, Генпрокуратуры, Госкомитета судебных экспертиз (их имена не разглашаются и даже имя председателя комиссии держится в секрете, известно лишь, что это один из заместителей генпрокурора) и единственный депутат парламента Александр Дубов, который заявлял, что о работе комиссии он еще ничего не знает, так как находится в отпуске.



Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

— Роль комиссии — координация, следствие она не проводит, — уточнил Лашин. — Ее цель — чтобы ни одно из заявлений не осталось не рассмотренным. По результатам работы комиссии при необходимости она скажет свое веское слово.

— Если комиссия скажет свое слово только «при необходимости», не кажется ли вам, что у комиссии довольно уничижительная роль? — уточнила у заместителя генерального прокурора одна из студенток.

— Я не являюсь членом этой комиссии, не знаю, какие задачи перед ней ставились, и не уполномочен комментировать ее работу. Каждый из заместителей генпрокурора курирует определенное направление. Не принято и, на мой взгляд, даже неприлично одному заместителю интересоваться, что делает второй или третий. Каждый занимается свои делом, докладывает результат.

Почему избитые не могли пройти судмедэкспертизу?

Далее последовал вопрос, почему когда с Окрестина начали выпускать первых избитых задержанных, им не давали возможность пройти судмедэкспертизу. Александр Лашин заявил, что это просто «невозможно».

— Потому что судебно-медицинскую экспертизу назначает следователь. Любой гражданин может обратиться в любой травмпункт, где специалисты, абсолютно независимые, зафиксируют телесные повреждения, которые есть. Это не касается даже этих событий, я в принципе говорю, как оно должно быть. Судебно-медицинскую экспертизу назначают официальным актом. Никто никому не запрещает фиксировать телесные повреждения. Многие из Минска поехали в Брест, Витебск, там обратились за помощью. Если они обратились в СК или МВД, и сказали, что меня избил «Иванов, Петров, Сидоров», у них бы обязательно приняли заявление и дали направление на медицинское освидетельствование.

Что делать тем, кто уверен, что выборы сфальсифицированы?

Студенты спросили у Александра Михайловича, что делать тем, кто уверен, что выборы были сфальсифицированы, как действовать легальным, как советует прокурор, способом. На это гость сказал, что «нужно было писать жалобу в ЦИК, а потом обжаловать решение в Верховном суде». На реплику, что ЦИК не обнаружил ни одного нарушения, Лашин заявил, что этот вопрос не к нему.



Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

— Если вы хотите мое личное мнение как гражданина и избирателя, то, во-первых, у нас есть официальные итоги выборов. Во-вторых, у меня есть определенный круг знакомых, друзей, у которых могу почерпнуть информацию. Платформа «Голос» тоже интересует меня. На основании совокупности информации делаю выводы. Как гражданин я глубоко уверен в результатах выборов. Поверьте, у нас есть и свои специфические источники. Мы знаем все эти схемы, я просто не хочу об этом говорить. Посмотрите выступления политологов и наших, и российских, и украинских. Интересные дискуссии проходят у Соловьева.

Лашин напомнил, что с 2008 года работает заместителем генпрокурора, в этой должности это уже третьи президентские выборы для него.

— Никогда, и не только у нас, не было такого, чтобы оппозиция признала: да, мы проиграли. Такое вообще бывает очень редко.

Где доказательства, что участникам платят за акции протеста?

Слово взял студент, который заявил, что «глава МВД — авторитетный человек, и его словам нужно доверять».

— Обладает ли МВД доказательствами, что участникам несанкционированных акций платят деньги , причем платят за границей — чехи, украинцы, поляки? Я верю, что Караев честный человек и не стал бы врать — так пусть опубликует эти данные.

— Единственное, что могу пообещать — передам Юрию Хаджимуратовичу вашу просьбу. Как он на нее отреагирует, я не готов сказать, — заявил замгенпрокурора.

Тогда студент, ссылаясь уже на Лукашенко, попросил, чтобы Генпрокуратура предоставила доказательства его слов, что «смутьяны на Западе влияют на протест».

— Так они влияют, вы посмотрите, где все эти телеграм-каналы, — ответил Лашин.

— Если бы они были здесь, они бы сидели в тюрьме, и никаких телеграм-каналов уже бы не было, — уточнил студент.

— Вы знаете, маловероятно, многие с большим удовольствием туда съехали.

Лукашенко призвал прокуроров закрыть глаза на закон?

Следующий вопрос касался недавней встречи Александра Лукашенко с коллективом Генеральной прокуратуры, где прозвучало заявление, которое обсуждала вся страна : «Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне. Вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует».



Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

Студенты просили объяснить, как понимать слова Лукашенко — он призвал прокуроров закрыть глаза на закон?

— Вы немножко неправильно интерпретируете, — пояснил Александр Лашин. — Я лично был на встрече с главой государства. И он действительно сказал, что вы должны более активно осуществлять надзор за исполнением законодательства, вы должны методами прокурорского реагирования отвечать на все нарушения, которые есть. Хотя, говорит он, в сложной международной обстановке бывает не до соблюдения законов. И тут же он возвращается снова: уважаемые прокуроры, я не призываю вас, четко вы должны исполнять закон. Вот это его (слова — Прим. TUT.BY). Он не призывал (к игнорированию закона (слова — Прим. TUT.BY). Вы вырвали из контекста.

— Куда я как гражданин могу обратиться с вопросом, соблюдает ли первый президент закон? — спросил у заместителя генпрокурора один из студентов.

— Только в Администрацию президента, — ответил Лашин.

— Мне нужен не пресс-релиз, — уточнил студент. — Чего я могу добиться в Администрации президента? Мне кажется, мне нужно идти в Следственный комитет, в прокуратуру.

— Вам Александр Михайлович уже ответил, — уточнила начальник отдела информации Генпрокуроратуры Анжелика Курчак, которая тоже была на встрече.

— Что вы скажете о том, что слова президента противоречат статье 7 Конституции, которая закрепляет принцип верховенство права? — уточнила у заместителя генпрокурора одна из студенток.

— Не готов сказать по статье 7-й, у меня под рукой нет Конституции, к сожалению, не взял с собой. Я уже отвечал, ничего другого не скажу. Как участник совещания я не увидел никаких нарушений со стороны действующего главы государства. По отношению к прокурорам требований нарушать закон не было.

Начальник ГУБОПиК разбил дверь в кафе. Что по этому поводу говорит прокуратура?

Другая студентка затронула инцидент, когда начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков при задержании людей разбил дубинкой стеклянные двери в кафе , видео широко разошлось в интернете. Студентка юрфака попросила Александра Лашина как юриста прокомментировать, что это было.



Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

— Я картинку видел, но не знаю сути происходящего, — признался замгенпрокурора. — Сотрудники органов внутренних дел в соответствии с законом «Об органах внутренних дел», законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и другими нормативно-правовыми актами вправе иногда силовыми методами проникать в жилище и так далее. Я не знаю конкретной ситуации, когда сотрудник ГУБОП разбил (дверь — Прим. TUT.BY), чем это было вызвано, поэтому не готов комментировать.

— С тех событий прошло много времени, узнать всю ситуацию можно было, — считает студентка.

— Можно, но у меня не было интереса, потому что эти события курируют другие. Собственник этой двери, я думаю, уже обратился в правоохранительные органы. По его обращению проведут проверку и дадут ответ.

Почему неизвестные в балаклавах задерживают людей?

Еще одна студентка юрфака отметила, что серьезные нарушения происходят во время административных задержаний.

— Мы видим на улицах людей без опознавательных знаков, в зеленой форме, с балаклавами на голове, которые задерживают людей, не представляясь, не объясняют причину задержания, никак это не обосновывают. Почему так происходит?

— В законе о милиции, об оперативно-розыскной деятельности, в ряде инструкций это прописано, это не противоречит закону. Руководитель подразделения определяет, в какой форме и как они будут действовать. С законом это согласуется и допускается.

— А что по поводу предложений Караева об участии свидетелей в судебных заседаниях в балаклавах, с вымышленными именами . Даже в законе об обращениях сказано, что анонимки не рассматриваются, кроме особых случаев, связанных с преступлениями. Подчеркну, с преступлениями, а не правонарушениями. С чем связана необходимость скрывать свою личность в заседаниях по административным правонарушениям?

— Законодательство допускает изменения личных данных, выступление под вымышленными именами. Делается это по различным моментам. В этом ничего страшного нет. Судья, ведущий процесс, вправе узнать все личные данные, проверить их. Почему так делается? По разным причинам. По меньшей мере, я вижу, когда приходят угрозы. Я вам честно хочу сказать, что не хотел бы, чтобы в адрес моей семьи приходили угрозы или слышать про себя какую-то гадость, чтобы нехорошие вещи писали моим детям, чтобы они переживали. Помимо участия в этих делах, сотрудник мог работать по другим делам под прикрытием, поэтому ему важно скрыть личность. Много оснований, по которым это может быть.

Еще был вопрос по делу, когда суд расценил факт заключения договора с адвокатом как намерение совершить правонарушение .

— В принципе гражданин может заключить договор с любым адвокатом, хоть на пять, хоть на 10 лет, — пояснил Александр Михайлович. — Если суд сослался на это как на доказательство, можно обжаловать постановление.