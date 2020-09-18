Минчанка стала подозреваемой в уголовном деле: писала часть фразы «Не забудем» на «Пушкинской»

Источник материала: Tut.by

25-летнюю Марию Бобович задержали 9 сентября после того, как она написала грунтовкой две буквы «Не» в надписи «Не забудем» возле станции метро «Пушкинская». Сейчас девушка на свободе, но на нее завели уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества. «Горремавтодору» причинен ущерб больше чем на 10 тысяч рублей, сказано в документах.



Фото: читатель TUT.BY

9 сентября Марию Бобович и еще одного минчанина задержали возле станции метро Пушкинская. Они пытались восстановить мемориал Александру Тарайковскому — надпись на асфальте «Не забудем».

Действия девушки запечатлела камера видеонаблюдения, милиционеры отвезли задержанных в Фрунзенское РУВД. Мария говорит, что сопротивления не оказывала, силу в отношении нее не применяли.

— Ночь с 9 на 10 сентября мы провели в камере. Утром нас забрал оперуполномоченный, у меня взяли показания, сказали расписаться — там была статья 339 УК РБ (Хулиганство).

ч.2 ст. 339 УК РБ Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство) — наказывается арестом, ограничением свободы до трех лет, лишением свободы на срок от одного года до шести лет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С протоколом девушка согласилась — у милиции было видео, отрицать происходившее было глупо. Копию протокола девушка не получила.

Из РУВД на ночь девушку возили в городской отдел милиции, 11 сентября вернули в Фрунзенский РУВД. Следователь отпустил подозреваемую, позже ее снова вызвали давать показания. Тогда девушка увидела, что в постановлении указана другая статья — 341 (Осквернение сооружений и порча имущества) УК РБ.

ст. 341 УК РБ Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления — наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом.

В поставлении о признании подозреваемым сказано, что Мария Бобович и молодой человек наносили надпись на тротуарной дорожке, «совершили порчу имущества в общественном месте при отсутствии признаков более тяжкого преступления».

Отмечается, что эти действия причинили материальный ущерб «Горремавтодору Мингорисполкома» на общую сумму 10 182 рубля 52 копейки (больше 377 базовых величин).

Девушку шокирует вменяемая уголовная статья «за две буквы» и огромная сумма ущерба. По ее словам, краска, которой они пользовались — грунтовка, она легко смывается водой.



Возле «Пушкинской» 12 августа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Адвокат Марии Андрей Мочалов говорит, что девушку действительно задерживали по ч.2 ст. 339 (Хулиганство), но после дело переквалифицировали на ст. 341УК РБ.

— В моем понимании эта статья также никак не подходит, но хотя бы по смыслу это ближе к тому, что было сделано. В суде мы будем доказывать, что это была временная грунтовка, краска, которая к сегодняшнему дню смылась водой. Кроме того, осквернение зданий и сооружений и рисунки водяной краской на асфальте — это абсолютно разные несопоставимые вещи.

Мочалов считает такую большую сумму ущерба и уголовную статью за подобные действия давлением на участников акций.

Напомним, 10 августа во время протестов погиб Александр Тарайковский. Это произошло возле станции метро «Пушкинская». После этого возле станции то и дело появлялся стихийный мемориал с надписью «Не забудем» на тротуаре. Коммунальники периодически посыпали эту и другую надписи технической солью, но надпись появлялась вновь.