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Закрыты станции метро «Купаловская и «Октябрьская»

18.09.2020 19:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске по техническим причинам закрыты станции метро «Октябрьская» и «Купаловская». Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В сообщении говорится, что станции закрыли в 18.34 по техническим причинам. Сейчас на этих станциях поезда не останавливаются

—  Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
 
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