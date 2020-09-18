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Закрыты станции метро «Купаловская и «Октябрьская»
18.09.2020 19:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске по техническим причинам закрыты станции метро «Октябрьская» и «Купаловская». Об этом
В сообщении говорится, что станции закрыли в 18.34 по техническим причинам. Сейчас на этих станциях поезда не останавливаются
— Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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