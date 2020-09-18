Закрыты станции метро «Купаловская и «Октябрьская»

Источник материала: Tut.by

В Минске по техническим причинам закрыты станции метро «Октябрьская» и «Купаловская». Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В сообщении говорится, что станции закрыли в 18.34 по техническим причинам. Сейчас на этих станциях поезда не останавливаются

— Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.