Источник материала: Tut.by

В Беловежской пуще нашли фиолетовые грибы. Фотографию опубликовали на сайте нацпарка .



Фото: npbp.by

Это паутинник фиолетовый — близкий родственник шампиньонов. Название этот гриб получил из-за паутинистых волокон, образующих своеобразное покрывало, окутывающее шляпку и ножку гриба. Это покрывало — целая система для защиты от повреждений и создания оптимальных микроусловий для созревающих спор. По мере роста плодового тела оно разрывается и исчезает.

И шляпка, и ножка гриба покрыты мелкими черно-фиолетовыми чешуйками. Если разломить мякоть, то можно увидеть, что она тоже фиолетовая.

Собирать паутинник в лесу не рекомендуют — гриб достаточно редкий и находится на грани попадания в Красную книгу.