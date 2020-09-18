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В Беловежской пуще нашли фиолетовые грибы

18.09.2020 20:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беловежской пуще нашли фиолетовые грибы. Фотографию опубликовали на сайте нацпарка.


Фото: npbp.by

Это паутинник фиолетовый — близкий родственник шампиньонов. Название этот гриб получил из-за паутинистых волокон, образующих своеобразное покрывало, окутывающее шляпку и ножку гриба. Это покрывало — целая система для защиты от повреждений и создания оптимальных микроусловий для созревающих спор. По мере роста плодового тела оно разрывается и исчезает.

И шляпка, и ножка гриба покрыты мелкими черно-фиолетовыми чешуйками. Если разломить мякоть, то можно увидеть, что она тоже фиолетовая.

Собирать паутинник в лесу не рекомендуют — гриб достаточно редкий и находится на грани попадания в Красную книгу.

 
 
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Собирать его в лесу не рекомендуют.
 
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