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В Беловежской пуще нашли фиолетовые грибы
18.09.2020 20:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беловежской пуще нашли фиолетовые грибы. Фотографию опубликовали на
Это паутинник фиолетовый — близкий родственник шампиньонов. Название этот гриб получил из-за паутинистых волокон, образующих своеобразное покрывало, окутывающее шляпку и ножку гриба. Это покрывало — целая система для защиты от повреждений и создания оптимальных микроусловий для созревающих спор. По мере роста плодового тела оно разрывается и исчезает.
И шляпка, и ножка гриба покрыты мелкими черно-фиолетовыми чешуйками. Если разломить мякоть, то можно увидеть, что она тоже фиолетовая.
Собирать паутинник в лесу не рекомендуют — гриб достаточно редкий и находится на грани попадания в Красную книгу.
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Собирать его в лесу не рекомендуют.
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