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В Гомеле задержали хореографа, которая каждый день выходила на одиночный пикет к цирку

18.09.2020 20:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только вчера TUT.BY писал о том, как каждый день после шести гомельчанка Анастасия Ембулаева приходит к цирку. Девушка не выкрикивает там лозунгов, не размахивает флагами, не ходит с плакатами — просто сидит с поднятой вверх «викторией». Вечером в пятницу читатели сообщили нам, что Настю забрала милиция.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

«Около 18.30 в Гомеле задержали девушку Анастасию Ембулаеву, хогеографа на цирке. Пытался отбить. Но мы были вдвоем против двух патрульных. Сержанта пытался уговорить. Ни в какую. Я шел как прохожий», — пишет нам читатель.

Мы попробуем узнать, что с Анастасией.

«Люди проходят, видят меня и задаются вопросом: а что происходит? И это уже очень хорошо — значит, они начинают узнавать что-то, думают, рассуждают, — говорила TUT.BY Настя. — Есть те, кто за перемены, есть те, кто против, есть и те, кто равнодушен. Это их позиция — и с ней надо считаться. А у меня вот такая: я против лжи, насилия и того ужаса, который сейчас творится. И я показываю, что я такая есть».

 
Теги: Гомель
 
 
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Только вчера TUT.BY писал о том, как каждый день после шести гомельчанка Анастасия Ембулаева приходит к цирку. Девушка не выкрикивает там лозунгов, не размахивает...
 
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