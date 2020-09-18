Взят под стражу молодечненец, которого судят за потасовку с силовиками, где омоновец достал пистолет

Источник материала: Tut.by

В Молодечно во время судебного заседания по делу о сопротивлении сотрудникам милиции взят под стражу один из обвиняемых — Павел Песков. Гособвинение посчитало, что якобы Песков собирается скрыться за пределы территории Беларуси. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: spring96.org

18 сентября, на третий день судебного разбирательства в Молодечненском суде, была изменена мера пресечения одному из обвиняемых — Павлу Пескову — с домашнего ареста на заключение под стражу. Решение было инициировано начальником Молодечненского РОВД через гособвинителя.

Государственный обвинитель Габрукович после допроса в суде всех свидетелей по делу внезапно зачитал письмо начальника Молодечненского РОВД Вадима Пригары, что имеется оперативная информация о том, что Павел Песков собирается скрыться за пределы территории Республики Беларусь.

Судья Виктория Полещук приняла решение изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Сотрудники милиции задержали Павла прямо в зале суда.



Фото: spring96.org

Как передает из зала суда правозащитник «Весны» Алексей Лойко, у Павла Пескова на иждивении находится ребенок 6 лет, также он осуществляет уход за бабушкой с инвалидностью первой группы.

Напомним, 16 сентября суд Молодечненского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении Павла Пескова и Владислава Евстегнеева. Потасовка горожан с милицией произошла в центре Молодечно во время «цепи солидарности» 19 июня. В какой-то момент в руке у одного из правоохранителей заметили предмет, похожий на пистолет.

— Омоновец достал пистолет, когда второй парень уже начал отползать, не могу сказать иначе, от места задержания… Оружием он не воспользовался, но люди отошли на метр дальше от буса. Потом все сотрудники ОМОНа, милиции и мужчина в гражданском запрыгнули в машину и уехали, — рассказала фотограф Анастасия Уткина, которая видела момент появления в руках омоновца оружия.

В МВД тогда заявили, что сотрудник ОМОНа не собирался использовать пистолет: оружие, предположительно, выпало из кобуры, после чего силовик вернул его на место.