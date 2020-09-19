Ругают Зеленского, благодарят Лукашенко. Как не попавшие в Умань хасиды отмечают свой Новый год в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Хасиды, которых не пустили в Украину на могилу основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана, в пятницу спешили вернуться в Беларусь. Ведь сегодня их главный праздник Рош ха-Шана (он же Новый год). И отмечать его в палатках и автобусах не входило в планы даже самых преданных вере еврейских паломников. А потому с Новой Гуты все 1200 хасидов поспешили распределиться по Беларуси. Одни сняли агроусадьбы под Пинском, другие — квартиры в Бобруйске, третьи — санатории и отели под Гомелем. Мы отыскали некоторых из них и успели поприсутствовать на их главном празднике.





В пятницу хасиды, застрявшие между двумя пунктами пропуска на белорусско-украинской границе, наконец окончательно поняли, что в Украину их точно не пустят, а значит — в Умань на могилу своего цадика они не попадут. Нужно было срочно что-то делать — ведь после захода солнца в шаббат перемещаться хасидам категорически запрещено.

Если не успеть уехать, то на границе в холоде, а возможно, и без кошерной еды, пришлось бы оставаться еще три дня (именно столько длится праздник). Такого Нового года ни один хасид даже врагу не пожелает.





А потому паломники решили не искушать судьбу, оперативно собрались и пересекли пункт пропуска в Новой Гуте. Ну, а дальше уже кто-куда.

Мы отыскали небольшую группу хасидов в самом центре Гомеля — в одноименной гостинице они заняли два этажа и теперь никто и ничто не может остановить их праздник.





Первым делом хасиды закупились в ближайшем «Дионисе». Готовых кошерных продуктов там не продают. А потому брали что есть — овощи, грибы, рыбу, орехи, мед. Из этого теперь нужно что-то приготовить. Но и здесь сложность — кухня в отеле не предусмотрена, а в номерах особо не развернешься.

Евреи долго не думали — и вынесли кастрюли прямо в гостиничный холл. Администрация в ужасе, просит соблюдать порядок, но все-таки выделила им столы и электроплитки.









Кашеварят хасиды прямо на полу. И даже в таких условиях не унывают — поют, радуются, что наконец они в тепле, а в кране — вода.

Путь, который им за эти дни пришлось преодолеть — впечатляет. Многие из Израиля сначала летели в Лондон, затем пытались попасть в Украину через Молдову, но не получилось. А вот в Беларусь хасидов впустили и выпустили без проблем. Ну, а дальше вы все уже знаете.

Теперь хасиды на чем свет клянут Зеленского и благодарят Лукашенко. А еще МЧС, Красный крест, пограничников и простых белорусов.









— Вы очень хорошие, вы нам так помогли. Нам в Израиле не так хорошо, как тут. В Украине даже не так нам рады, как у вас, — восхищается белорусами Мариам, единственная здесь русскоговорящая хасидка. До двух лет она была киевлянкой Машей. А потом родители увезли ее в Израиль. В семье Мариам не было хасидов. Она первая.

— С 23-х лет, — уточняет женщина. — Дети теперь тоже, — улыбается она глядя на двух подростков. Они же наряженные в белоснежные рубахи и надушенные целуют маму. До праздника осталось совсем немного.





Новый год у хасидов, конечно, отличается от традиционного белорусского. Вместо мандаринов, елки и шампанского на столе — шаббатное жаркое — хамин, еврейский хлеб пита и хала, мед, гранат. Вместо бенгальских огней — молитва. Но даже она в понимании белоруса выглядит нетипично. Верующие читают тору и танцуют.

И так около часа.





















Ну, а потом — застолье. Его, кстати, нам снимать запретили. Но мы все-таки успели заметить кое-что, что объединяет таких разных белорусов и хасидов — это праздничные тазики с салатами.













Напомним, что у хасидов существует традиция посещать святые места, связанные с хасидизмом. Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году отмечается 18−20 сентября) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма — цадика Нахмана, жившего в XVIII—XIX веках. Хасиды считают своей обязанностью хотя бы раз в своей жизни побывать на его могиле. И лучшим временем года, когда это можно сделать, считается Рош ха-Шана. Если его провести с молитвой возле могилы святого, то следующий год будет очень счастливым, уверены они.





Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что приезд хасидов в этом году в традиционном формате невозможен из-за COVID-19. 28 августа Украина закрыла границу, но хасиды решили попробовать въехать через Беларусь. Наши пограничники их выпустили, а украинские — не впустили . В итоге только между пунктами пропуска «Новая Гута» и «Новые Яриловичи» застряло около 1200 паломников.

Лукашенко поручил правительству связаться с украинской стороной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. При этом Беларусь готова была обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на родину.

Украина делать послабления отказалась.

Наш МИД незамедлительно отреагировал на «лишения и страдания остановленных на границе людей, среди которых много женщин и детей». Украина занимается «забалтыванием проблемы» с паломниками-хасидами, вместо того чтобы ее решить. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз — и призвал Украину «уважать права человека».

Как бы там ни было, а хасиды остались в итоге в Беларуси. Их праздник продлится до понедельника.



