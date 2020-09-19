Отец Сергий Лепин: не надо вменять мнение матушки Гавриилы на провластном женском форуме всей БПЦ

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин от себя лично на своей странице в Facebook заявил, что мнение матушки Гавриилы, которое она высказала на провластном женском форуме в Минске 17 сентября, не нужно вменять всей Белорусской православной церкви.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Настоятельница Гродненского православного монастыря матушка Гавриила, напомним, назвала белорусов, выражающих протест к действующей власти, «толпой безумцев», «разъяренным стадом» и сравнила их с сектантами.

— Давайте трезво осмыслим, к какой «свободе» в кавычках и переменам призывают нас? — говорила со сцены матушка Гавриила. — К той же свободе, где родившийся ребенок до совершеннолетия не знает, кто у родителей мама или сын или дочь, когда родителей вместо святых слов «мама» и «папа» называют «родитель номер один» или «номер два». К той же свободе, когда через мерзкую паутину [имеется в виду Интернет] Nexta и их кураторы призывают к забастовкам, к нарушению правопорядка, к оскорблению и даже линчеванию властей, правоохранителей, депутатов и нас, законопослушных граждан. К той же свободе, где, на первый взгляд, лукавая, безобидная цепь солидарности женщин с цветами и белыми лентами, с поднятыми вверх руками. Но сложенные пальцы этих рук напоминают нам руки лидеров деструктивных сект. Поверьте мне, это только сектанты ходят и показывают эти знаки.

Женщины в зале отзывались аплодисментами.

— Мы видим толпу безумцев, которых жалко, за которых хочется молиться, перед которыми хочется встать на колени и просить: «Остановитесь!». И которые под остервенелые звуки автомобильных клаксонов из венесуэльских революционных сценариев, в руках и на плечах, и на голове, и даже, прошу прощения, на заднем месте, прикрепившие чужеродный, но якобы свой национальный бел-червонно-белый стяг, как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики.

Матушка тогда призвала участниц женского форума не направлять проклятий — потому что призыв «пусть они сдохнут» обернется прежде всего против тех, кто это произносит.

— М. Гавриила была на мероприятии по благословению Митрополита, но сам Митрополит не был информирован о том, что это не просто какое-то «женское» мероприятие, но мероприятие с определенным политическим подтекстом, — написал в Facebook пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин. — Был ли нарушен принцип невмешательства в политику м. Гавриилой в ее речи? По-видимому, да. Но, в любом случае, матушка выразила свое мнение, которое просим не вменять всей БПЦ.