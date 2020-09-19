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Скандал из-за песни, подарок Лукашенко, ЧП в Смолевичах и замгенпрокурора у студентов - все за вчера

19.09.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Прошло уже больше четырех месяцев с начала избирательной кампании: согласитесь, она стала самой громкой. Вспомнили, что стало с командами штабов главных альтернативных кандидатов, а еще расскажем вам о главных событиях вчерашнего дня (атмосферу пятничного вчера передаст репортаж о бесплатном концерте в «Песочнице»).


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Глава МИД Владимир Макей предупредил, что Беларусь готова дать адекватный ответ на недружественные шаги Евросоюза. «Крайние меры, скажем так, это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством», — заявил министр. Вчера же прошли экстренные дебаты Совета по правам человека ООН, которые инициировали страны ЕС. Обсуждали ситуацию в Беларуси.
  • К студентам юрфака БГУ пришел замгенпрокурора, чтобы «вместе провести работу над ошибками, но не на площадях и улицах, а в аудиториях, за круглым столом». Студенты задали много вопросов: что прокурор думает о фальсификации выборов, почему нет ни одного уголовного дела на силовиков, которые избивали людей, и как понимать слова Лукашенко, адресованные прокурорам, — мол, «иногда не до законов». Вот какие ответы они получили.
  • Адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знаку предъявили обвинение — он объявил голодовку. Тем временем в суд пришло несколько десятков адвокатов, чтобы лично поручиться за Знака.
  • Александр Лукашенко вчера ездил на ОАО «МАПИД». Там ему подарили сертификат на двухкомнатную квартиру: «Куда мне его девать? Президент по закону не имеет права принимать подарки». Что сделали с сертификатом? Кстати, эксперт по жилой недвижимости рассказала, что будет с ценами.
  • После заявлений белорусской стороны ситуация с закрытием границ не прояснилась, но, похоже, речь идет об усилении охраны. Разбирались также, что значит заявление про то, что «пол-армии поставят под ружье и возродят забытые учения». Тем временем президенты Литвы и Польши заявили, что в международных отношениях действует зеркальный принцип: границы могут быть закрыты с обеих сторон.
  • В последнее время белорусов стали вызывать в милицию — дать пояснения об участии в акции протеста. Поводом может стать фото в соцсетях или зафиксированный сигнал телефона в районе, где было скопление протестующих. Рассказываем, как все может происходить. Кстати, белорусам стали приходить СМС с просьбой сообщать о «незарегистрированной символике», а минчанам выставят счета за снятие флагов с фасадов.
  • На концерте на форуме женщин в «Минск-Арене» случился скандал с одним из номеров. Финалистка четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Стефания Соколова отказалась выступать на концерте, а потом узнала, что вместо нее на сцену вышла другая вокалистка и исполнила ее песню голосом Стефы. Участники рассказали, что произошло. Попытались узнать, какие суммы могли потратить на провластный форум в Минске. И история еще одной композиции: речь о клипе в поддержку действующей власти «Любимую не отдают». Участие в записи песни и клипа приняли белорусские и российские звезды эстрады. Вот что заявили представители Буйнова и Киркорова.


  • Жуткое происшествие случилось вчера в Смолевичах: 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Он в реанимации.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  • Было много споров, но флагшток в Гомеле все же открыли. Церемония прошла вчера, на ней присутствовали начальник Гомельского УВД Александр Васильев и губернатор области Геннадий Соловей. В три часа под звуки военного оркестра флаг размером 6 на 12 м подняли на высоту 60 метров.
  • В отношении Беларуси второй раз в истории применен Московский механизм ОБСЕ: миссия экспертов будет направлена в страну для изучения ситуации с правами человека после президентских выборов. Что это значит для Беларуси и к чему это приведет?
  • В БНТУ утвердили новые правила профессиональной этики и поведения сотрудников. Теперь в рабочее время преподавателям запрещается публично выражать свои симпатии и антипатии к политическим партиям или использовать негосударственные символы. Есть ряд требований и к тому, как надо себя вести в нерабочее время.
  • Еще немного про образование. В Дроздах заработала частная школа, которую строила компания российского олигарха Михаила Гуцериева. Что-то узнать о школе оказалось очень сложно. Мы съездили туда, посмотрели, что происходило утром и увидели молодого человека, похожего на Николая Лукашенко.
  • Вы же помните застрявших между Беларусью и Украиной паломников-хасидов? В Украину их так и не пустили, поэтому их главный праздник Рош ха-Шана (Новый год) они отметили в Беларуси. Одни сняли агроусадьбы под Пинском, другие — квартиры в Бобруйске, третьи — санатории и отели под Гомелем. Мы побывали на празднике в гостинице: было приготовление еды прямо в холле, чтение торы и танцы. Посмотрите и вы, как все было.


  • Возможно, вы замечали на провластных акциях в Минске или других городах полосатые оранжево-черные флаги, напоминающие георгиевскую ленточку. Как правило, с ним ходят представители «Национально-освободительного движения». Рассказываем, что это за движение, за что выступает и почему использует такой флаг.

О СПОРТЕ

  • Федерация легкой атлетики назначила выборы нового председателя. Напомним, сейчас эту должность занимает известный легкоатлет и депутат Вадим Девятовский. Около месяца о нем ничего не слышно — после интервью, где он заявил, что разочаровался в нынешней власти.

  • Валентина Зеленкевич — чемпионка Беларуси по триатлону 2019 года, дважды мастер спорта и член национальнойй сборной Беларуси по триатлону. 31 августа девушка лишилась работы. Она уверена, что это из-за ее гражданской позиции и публикаций в соцсетях. По словам тренера, решение об увольнении спортсменки было принято до политических заявлений и никак не связано с гражданской позицией триатлонистки.

Все новости пятницы, 18 сентября

Кстати, вчера шуточную Шнобелевскую премию в области медицинского образования получили президенты девяти стран, в том числе и Александр Лукашенко. Ему премию присудили второй раз.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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