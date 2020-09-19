Скандал из-за песни, подарок Лукашенко, ЧП в Смолевичах и замгенпрокурора у студентов - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Прошло уже больше четырех месяцев с начала избирательной кампании: согласитесь, она стала самой громкой. Вспомнили, что стало с командами штабов главных альтернативных кандидатов, а еще расскажем вам о главных событиях вчерашнего дня (атмосферу пятничного вчера передаст репортаж о бесплатном концерте в «Песочнице» ).





САМОЕ ВАЖНОЕ





Жуткое происшествие случилось вчера в Смолевичах: 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Он в реанимации.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Было много споров, но флагшток в Гомеле все же открыли . Церемония прошла вчера, на ней присутствовали начальник Гомельского УВД Александр Васильев и губернатор области Геннадий Соловей. В три часа под звуки военного оркестра флаг размером 6 на 12 м подняли на высоту 60 метров.

. Церемония прошла вчера, на ней присутствовали начальник Гомельского УВД Александр Васильев и губернатор области Геннадий Соловей. В три часа под звуки военного оркестра флаг размером 6 на 12 м 60 метров. В отношении Беларуси второй раз в истории применен Московский механизм ОБСЕ : миссия экспертов будет направлена в страну для изучения ситуации с правами человека после президентских выборов. Что это значит для Беларуси и к чему это приведет?

: миссия экспертов будет направлена в страну для изучения ситуации с правами человека после президентских выборов. В БНТУ утвердили новые правила профессиональной этики и поведения сотрудников. Теперь в рабочее время преподавателям запрещается публично выражать свои симпатии и антипатии к политическим партиям или использовать негосударственные символы. Есть ряд требований и к тому, как надо себя вести в нерабочее время .

и поведения сотрудников. Теперь в рабочее время преподавателям запрещается публично выражать свои симпатии и антипатии к политическим партиям или использовать негосударственные символы. Есть ряд требований и к тому, . Еще немного про образование. В Дроздах заработала частная школа , которую строила компания российского олигарха Михаила Гуцериева. Что-то узнать о школе оказалось очень сложно. Мы съездили туда , посмотрели, что происходило утром и увидели молодого человека, похожего на Николая Лукашенко.

, которую строила компания российского олигарха Михаила Гуцериева. Что-то узнать о школе оказалось очень сложно. Мы , посмотрели, что происходило утром и увидели молодого человека, похожего на Николая Лукашенко. Вы же помните застрявших между Беларусью и Украиной паломников-хасидов? В Украину их так и не пустили, поэтому их главный праздник Рош ха-Шана (Новый год) они отметили в Беларуси. Одни сняли агроусадьбы под Пинском, другие — квартиры в Бобруйске, третьи — санатории и отели под Гомелем. Мы побывали на празднике в гостинице: было приготовление еды прямо в холле, чтение торы и танцы. Посмотрите и вы, как все было .





Возможно, вы замечали на провластных акциях в Минске или других городах полосатые оранжево-черные флаги, напоминающие георгиевскую ленточку. Как правило, с ним ходят представители «Национально-освободительного движения». Рассказываем , что это за движение, за что выступает и почему использует такой флаг.

О СПОРТЕ

Федерация легкой атлетики назначила выборы нового председателя . Напомним, сейчас эту должность занимает известный легкоатлет и депутат Вадим Девятовский. Около месяца о нем ничего не слышно — после интервью, где он заявил, что разочаровался в нынешней власти.

Валентина Зеленкевич — чемпионка Беларуси по триатлону 2019 года, дважды мастер спорта и член национальной й сборной Беларуси по триатлону. 31 августа девушка лишилась работы . Она уверена, что это из-за ее гражданской позиции и публикаций в соцсетях. По словам тренера, решение об увольнении спортсменки было принято до политических заявлений и никак не связано с гражданской позицией триатлонистки.

Все новости пятницы, 18 сентября

Кстати, вчера шуточную Шнобелевскую премию в области медицинского образования получили президенты девяти стран, в том числе и Александр Лукашенко. Ему премию присудили второй раз.

Хороших выходных, друзья!

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