Скандал из-за песни, подарок Лукашенко, ЧП в Смолевичах и замгенпрокурора у студентов - все за вчера

Глава МИД Владимир Макей предупредил, что Беларусь готова дать адекватный ответ на недружественные шаги Евросоюза. «Крайние меры, скажем так, это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством», — заявил министр. Вчера же прошли экстренные дебаты Совета по правам человека ООН, которые инициировали страны ЕС. Обсуждали ситуацию в Беларуси.
К студентам юрфака БГУ пришел замгенпрокурора, чтобы «вместе провести работу над ошибками, но не на площадях и улицах, а в аудиториях, за круглым столом». Студенты задали много вопросов: что прокурор думает о фальсификации выборов, почему нет ни одного уголовного дела на силовиков, которые избивали людей, и как понимать слова Лукашенко, адресованные прокурорам, — мол, «иногда не до законов». Вот какие ответы они получили.
Адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знакупредъявили обвинение — он объявил голодовку. Тем временем в суд пришло несколько десятков адвокатов, чтобы лично поручиться за Знака.
Александр Лукашенко вчера ездил на ОАО «МАПИД». Там ему подарили сертификат на двухкомнатную квартиру: «Куда мне его девать? Президент по закону не имеет права принимать подарки». Что сделали с сертификатом? Кстати, эксперт по жилой недвижимости рассказала, что будет с ценами.
После заявлений белорусской стороны ситуация с закрытием границ не прояснилась, но, похоже, речь идет об усилении охраны. Разбирались также, что значит заявление про то, что «пол-армии поставят под ружье и возродят забытые учения». Тем временем президенты Литвы и Польши заявили, что в международных отношениях действует зеркальный принцип: границы могут быть закрыты с обеих сторон.
На концерте на форуме женщин в «Минск-Арене» случился скандал с одним из номеров. Финалистка четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Стефания Соколова отказалась выступать на концерте, а потом узнала, что вместо нее на сцену вышла другая вокалистка и исполнила ее песню голосом Стефы. Участники рассказали, что произошло. Попытались узнать, какие суммы могли потратить на провластный форум в Минске. И история еще одной композиции: речь о клипе в поддержку действующей власти «Любимую не отдают». Участие в записи песни и клипа приняли белорусские и российские звезды эстрады. Вот что заявили представители Буйнова и Киркорова.
Жуткое происшествие случилось вчера в Смолевичах: 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Он в реанимации.
НЕ ПРОПУСТИТЕ
Было много споров, но флагшток в Гомеле все же открыли. Церемония прошла вчера, на ней присутствовали начальник Гомельского УВД Александр Васильев и губернатор области Геннадий Соловей. В три часа под звуки военного оркестра флаг размером 6 на 12 м подняли на высоту 60 метров.
В БНТУ утвердили новые правила профессиональной этики и поведения сотрудников. Теперь в рабочее время преподавателям запрещается публично выражать свои симпатии и антипатии к политическим партиям или использовать негосударственные символы. Есть ряд требований и к тому, как надо себя вести в нерабочее время.
Еще немного про образование. В Дроздах заработала частная школа, которую строила компания российского олигарха Михаила Гуцериева. Что-то узнать о школе оказалось очень сложно. Мы съездили туда, посмотрели, что происходило утром и увидели молодого человека, похожего на Николая Лукашенко.
Вы же помните застрявших между Беларусью и Украиной паломников-хасидов? В Украину их так и не пустили, поэтому их главный праздник Рош ха-Шана (Новый год) они отметили в Беларуси. Одни сняли агроусадьбы под Пинском, другие — квартиры в Бобруйске, третьи — санатории и отели под Гомелем. Мы побывали на празднике в гостинице: было приготовление еды прямо в холле, чтение торы и танцы. Посмотрите и вы, как все было.
Возможно, вы замечали на провластных акциях в Минске или других городах полосатые оранжево-черные флаги, напоминающие георгиевскую ленточку. Как правило, с ним ходят представители «Национально-освободительного движения». Рассказываем, что это за движение, за что выступает и почему использует такой флаг.
О СПОРТЕ
Федерация легкой атлетики назначила выборы нового председателя. Напомним, сейчас эту должность занимает известный легкоатлет и депутат Вадим Девятовский. Около месяца о нем ничего не слышно — после интервью, где он заявил, что разочаровался в нынешней власти.
Валентина Зеленкевич — чемпионка Беларуси по триатлону 2019 года, дважды мастер спорта и член национальнойй сборной Беларуси по триатлону. 31 августа девушка лишилась работы. Она уверена, что это из-за ее гражданской позиции и публикаций в соцсетях. По словам тренера, решение об увольнении спортсменки было принято до политических заявлений и никак не связано с гражданской позицией триатлонистки.