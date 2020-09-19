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Мужчину, который поджег себя перед РОВД в Смолевичах, перевели в минский ожоговый центр

19.09.2020 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчину, который совершил самоподжог в Смолевичах, сегодня перевезли в Больницу скорой медицинской помощи в Республиканский ожоговый центр. Об этом сообщает Минздрав.


Республиканский консилиум специалистов, который вчера вечером состоялся в Смолевичах, решил, что врачи в Смолевичах оказали всю возможную помощь пострадавшему. Было принято решение о госпитализации в Республиканский ожоговый центр.

Сейчас мужчина находится в реанимации центра в Минске. Состояние, к сожалению, крайне тяжелое.

Напомним, вчера в Смолевичах Минской области мужчина совершил акт самосожжения. По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Из здания райотдела выбежал сотрудник и потушил огонь.

Позже стала известна личность мужчины. Это Сергей Р., житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала «Наша Ніва». Родственники сообщили, что причиной трагического поступка, скорее всего, стал алкоголь. В последнее время Сергей так себя вел, что его мать просила участкового, чтобы его забрали и положили снова в Новинки.

 
Теги: Минск
 
 
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