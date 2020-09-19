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Мужчину, который поджег себя перед РОВД в Смолевичах, перевели в минский ожоговый центр
19.09.2020 14:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчину, который совершил самоподжог в Смолевичах, сегодня перевезли в Больницу скорой медицинской помощи в Республиканский ожоговый центр. Об этом
Республиканский консилиум специалистов, который вчера вечером состоялся в Смолевичах, решил, что врачи в Смолевичах оказали всю возможную помощь пострадавшему. Было принято решение о госпитализации в Республиканский ожоговый центр.
Сейчас мужчина находится в реанимации центра в Минске. Состояние, к сожалению, крайне тяжелое.
Напомним, вчера в Смолевичах Минской области мужчина
Позже стала известна личность мужчины. Это Сергей Р., житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала «
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Состояние его, к сожалению, крайне тяжелое.
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