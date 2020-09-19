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в ИВС в Гомеле голодает задержанный на акции протеста 13 сентября мужчина
19.09.2020 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ИВС в Гомеле в знак протеста против задержания голодает отбывающий там «сутки» Александр Лукомский, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на его бывших сокамерников. Голодовка, по их словам, продолжается с 13 сентября.
44-летнего Лукомского задержали в воскресенье, 13 сентября, после мирного марша в Гомеле. По словам сокамерников, он в знак протеста объявил голодовку.
Позже суд дал ему 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
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Позже суд дал ему 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
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