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в ИВС в Гомеле голодает задержанный на акции протеста 13 сентября мужчина

19.09.2020 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ИВС в Гомеле в знак протеста против задержания голодает отбывающий там «сутки» Александр Лукомский, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на его бывших сокамерников. Голодовка, по их словам, продолжается с 13 сентября.


Мирная акция протеста 13 сентября в Гомеле. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

44-летнего Лукомского задержали в воскресенье, 13 сентября, после мирного марша в Гомеле. По словам сокамерников, он в знак протеста объявил голодовку.

Позже суд дал ему 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

 
Теги: Гомель
 
 
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Позже суд дал ему 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
 
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