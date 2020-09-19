в ИВС в Гомеле голодает задержанный на акции протеста 13 сентября мужчина

Источник материала: Tut.by

В ИВС в Гомеле в знак протеста против задержания голодает отбывающий там «сутки» Александр Лукомский, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на его бывших сокамерников. Голодовка, по их словам, продолжается с 13 сентября.



Мирная акция протеста 13 сентября в Гомеле. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

44-летнего Лукомского задержали в воскресенье, 13 сентября, после мирного марша в Гомеле. По словам сокамерников, он в знак протеста объявил голодовку.

Позже суд дал ему 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.