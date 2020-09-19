В Минске на женском марше задержали более 100 человек

Минске ОМОН задерживает участниц несанкционированного "женского марша".

Первой участницей сегодняшней акции оказалась известная активистка Нина Багинская. Она пришла на площадь перед Комаровским рынком с бело-красно-белым флагом. Постепенно вокруг Багинской стали собираться люди, и к 15:20 их число, по оценкам корреспондентов, достигло нескольких сотен.

Многие одеты в яркую одежду или имеют блестящий макияж. Блестки — один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.

До начала задержаний единственным эксцессом стала попытка участниц марша отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала. Еще оператору, записывавшему стендап, участницы подставили подножку.

Около двух часов женщины спокойно гуляли по Минску, выкрикивая лозунги вроде «Верым, можам, пераможам», «Свободу журналистам» и другие.

Задержания начались, когда колонна протестующих по улице Сурганова подошла к улице Якуба Коласа. Одной из первых в автозак попала легенда белорусских протестов, 73-летняя активистка Нина Багинская. Видимо, силовиков уже не смущает даже возраст.

Один инцидент был связан с попыткой силовиков задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции. Это произошло на стоянке рядом с бизнес-центром "Европа". Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих. Им удалось отбить байкера. В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки.

РИА Новости сообщает, что в милиции подтвердили факт задержаний. Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, правоохранители предупредили участников акции, что она незаконная, но те не разошлись. Задержанных доставили в территориальные отделения милиции для разбирательства, добавила собеседница агентства.

Позже Нину Багинскую освободили, сообщает TUT.by. Ее высадили из автозака возле Советского РУВД.

Наиболее массовые акции проходят в Минске по выходным. По субботам - обычно женские акции солидарности, которые в этот раз назвали «блестящим маршем»: участниц призывали надевать яркие вещи. По воскресеньям проходят всеобщие акции протеста, на которые выходят десятки тысяч людей.