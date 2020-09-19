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В Минске на женском марше задержали более 100 человек

19.09.2020 18:19 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске ОМОН задерживает участниц несанкционированного "женского марша".  
 
Первой участницей сегодняшней акции оказалась известная активистка Нина Багинская. Она пришла на площадь перед Комаровским рынком с бело-красно-белым флагом. Постепенно вокруг Багинской стали собираться люди, и к 15:20 их число, по оценкам корреспондентов, достигло нескольких сотен.  
 
Многие одеты в яркую одежду или имеют блестящий макияж. Блестки — один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам. 
 
До начала задержаний единственным эксцессом стала попытка участниц марша отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала. Еще оператору, записывавшему стендап, участницы подставили подножку. 
 
Около двух часов женщины спокойно гуляли по Минску, выкрикивая лозунги вроде «Верым, можам, пераможам», «Свободу журналистам» и другие.
 
Задержания начались, когда колонна протестующих по улице Сурганова подошла к улице Якуба Коласа. Одной из первых в автозак попала легенда белорусских протестов, 73-летняя активистка Нина Багинская. Видимо, силовиков уже не смущает даже возраст.  
 
Один инцидент был связан с попыткой силовиков задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции. Это произошло на стоянке рядом с бизнес-центром "Европа". Завязалась небольшая потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих. Им удалось отбить байкера. В момент, когда участницы акции пытались вытащить мотоциклиста из рук силовиков, к ним вышли бойцы внутренних войск. Задержаний они не производили, только оттеснили протестующих от места потасовки. 
 
РИА Новости сообщает, что в милиции подтвердили факт задержаний. Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, правоохранители предупредили участников акции, что она незаконная, но те не разошлись. Задержанных доставили в территориальные отделения милиции для разбирательства, добавила собеседница агентства. 
 
Позже Нину Багинскую освободили, сообщает TUT.by. Ее высадили из автозака возле Советского РУВД. 
 
Наиболее массовые акции проходят в Минске по выходным. По субботам - обычно женские акции солидарности, которые в этот раз назвали «блестящим маршем»: участниц призывали надевать яркие вещи. По воскресеньям проходят всеобщие акции протеста, на которые выходят десятки тысяч людей.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске ОМОН задерживает участниц несанкционированного "женского марша".    
 
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