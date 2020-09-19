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Женская акция солидарности "Блестящий марш" прошла в Минске
19.09.2020 18:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен - Sputnik. Очередная женская акция солидарности "Блестящий марш" прошла в Минске днем в субботу, передает корреспондент Sputnik.
Женские акции протеста проходят в Минске каждую субботу в последний месяц. 19 сентября не стало исключением: около 15:00 женщины собрались возле Комаровского рынка" и двинулись колонной по улице Куйбышева. Многие пришли с бело-красно-белыми флагами и плакатами, была целая группа женщин с надписями на листах формата А4 "SOS".
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции прошли от Комаровского рынка до пересечения улиц Сурганова и Якуба Коласа
Участницы "Блестящего марша" прошлись по улице Куйбышева и свернули на улицу Сурганова, после чего направились в сторону станции метро "Академия наук". Их шествие сопровождали силовики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Некоторые протестующие пришли на марш с листами А4, где было напечатано SOS
В районе ТЦ "Айсберг" на перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа прошли задержания участниц акции. Это подтвердили в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
В районе ТЦ "Айсберг" начались задержания
"Количество задержанных в данный момент неизвестно. Их отвезли в территориальные РУВД", - рассказала Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Точное количество задержанных в ГУВД пообещали сообщить завтра
Одной из задержанных стало плохо, ее передали медикам сотрудники ОМОНа.
© Sputnik / Виктор Толочко
Одной из задержанных стало плохо, силовики передали женщину медикам
Напомним, массовые протестные акции оппозиции
В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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Очередная женская акция протеста завершилась задержаниями ее участниц, их отвезли в территориальные РУВД.
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