Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Очередная женская акция солидарности "Блестящий марш" прошла в Минске днем в субботу, передает корреспондент Sputnik.

Женские акции протеста проходят в Минске каждую субботу в последний месяц. 19 сентября не стало исключением: около 15:00 женщины собрались возле Комаровского рынка" и двинулись колонной по улице Куйбышева. Многие пришли с бело-красно-белыми флагами и плакатами, была целая группа женщин с надписями на листах формата А4 "SOS".

© Sputnik / Виктор Толочко Участники акции прошли от Комаровского рынка до пересечения улиц Сурганова и Якуба Коласа

Участницы "Блестящего марша" прошлись по улице Куйбышева и свернули на улицу Сурганова, после чего направились в сторону станции метро "Академия наук". Их шествие сопровождали силовики.

© Sputnik / Виктор Толочко Некоторые протестующие пришли на марш с листами А4, где было напечатано SOS

В районе ТЦ "Айсберг" на перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа прошли задержания участниц акции. Это подтвердили в ГУВД Мингорисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко В районе ТЦ "Айсберг" начались задержания

"Количество задержанных в данный момент неизвестно. Их отвезли в территориальные РУВД", - рассказала Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

© Sputnik / Виктор Толочко Точное количество задержанных в ГУВД пообещали сообщить завтра

Одной из задержанных стало плохо, ее передали медикам сотрудники ОМОНа.

© Sputnik / Виктор Толочко Одной из задержанных стало плохо, силовики передали женщину медикам

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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