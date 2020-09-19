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«Санобработка» и «готовящаяся провокация». В «Песочнице» отменили бесплатный концерт J: МОРС
19.09.2020 20:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером в субботу в «Песочнице» должен был пройти бесплатный концерт группы J: МОРС. В последний момент концерт отменили по техническим причинам, сообщили в Instagram «Песочницы». Накануне на площадке бесплатно
Организатор концерта Татьяна рассказала, что на площадку приезжали сотрудники МЧС с санобработкой — концерт вынуждены отменить.
В МЧС TUT.BY сообщили, что администрация района обратилась к спасателям за помощью в санобработке в «Песочнице» — что сотрудники ведомства и сделали.
Один из создателей «Песочницы» Станислав Агинский заявил, что поступила «информация из МВД о том, что на концерте готовилась провокация».
— Чтобы обеспечить безопасность всех, кто сюда пришел, мы не можем провести концерт. Мы получили официальные документы и, к сожалению, артистам придется покинуть площадку. Надеемся на ваше понимание. Как бы нам ни хотелось, рисковать кем-то из вас мы не можем. Приносим свои извинения, — сообщил мужчина.
Получить комментарий в милиции пока не удалось.
Солист J:МОРС Владимир Пугач заявил, что концерт пройдет онлайн, и попросил собравшихся разойтись.
— Если есть хотя бы одна сотая или миллионная процента, что эта угроза — правда, то я бы не хотел, чтобы вы сейчас находились здесь, — обратился он к зрителям.
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Вечером в субботу в «Песочнице» должен был пройти бесплатный концерт группы J: МОРС. В последний момент концерт отменили по техническим причинам, сообщили в Instagram...
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