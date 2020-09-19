Как в Минске задерживали участниц женского марша. Фото и видео

Источник материала: Tut.by

В Минске в субботу женщины снова вышли на марш. Около 16.50 начались массовые задержания. В автозак отвели и 73-летнюю Нину Багинскую. Позже ее высадили возле Советского РУВД. По данным правозащитников , в списке задержанных было более 300 имен. Около восьми часов вечера из РУВД разных районов столицы начали отпускать задержанных на марше. Моменты задержания попали в объективы фотографов TUT.BY и на видео. Все подробности сегодняшнего дня — в нашем онлайне .































Одной из женщин стало плохо во время задержания











































