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Как в Минске задерживали участниц женского марша. Фото и видео
19.09.2020 21:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в субботу женщины снова вышли на марш. Около 16.50 начались массовые задержания. В автозак отвели и 73-летнюю Нину Багинскую. Позже ее высадили возле Советского РУВД. По данным
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Моменты задержания попали в объективы фотографов TUT.BY.
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