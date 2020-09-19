ТВ: Задержанного жителя «площади перемен» подозревают в намерении использовать яды против милиции

Источник материала: Tut.by

В новостях на телеканалах ОНТ и «Беларусь 1» показали сюжет о задержанном 15 сентября на «площади Перемен» предпринимателе Степане Латыпове. Телеканалы со ссылкой на МВД утверждают, что Латыпова подозревают в намерении использовать ядовитые вещества против милиции.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Степан Латыпов задержан по подозрению в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов. Но в ходе проверки оказалось, что ядохимикаты, которые ввозились под видом товаров народного потребления, — опасные яды. Следствие выясняет, зачем они Латыпову», — заявили на ОНТ.

В сюжете сообщают, что Латыпов 94 раза привлекался к административной ответственности, семь лет назад против него возбуждали дело о мошенничестве, а сейчас — за организацию массовых беспорядков. По данным канала, во время обысков обнаружены «вещества, которые представляют опасность». В эфире показали емкости с какими-то веществами.

Неизвестный оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД, который стоит спиной к камере, заявил, что Латыпов — один из координаторов и активных участников массовых беспорядков в Минске.

— Кроме того, через интернет-мессенджеры, социальные сети лично он занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации власти и органов управления, сотрудников милиции, организовывал несанкционированные акции в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики и муралов. С помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерениях фигуранта применить препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, данные о которых размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов, — говорит неизвестный сотрудник.

— В частности, вынашивал планы обработать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя, как он сам выразился, чтобы «зашлись блевотиной», — продолжает оперативник.

Телеканалы приводят запись телефонного разговора, где, по версии оперативников, один из абонентов, — Степан Латыпов, который якобы говорит об этих намерениях.

В сюжете показали и самого Латыпова. Мужчина говорит, что чувствует себя подавленным и готов к сотрудничеству со следствием.

Напомним, Латыпова задержали 15 сентября в известном дворе дома по Сморговскому тракту. Задержание мужчины попало на фото и видео. Позже в квартире мужчины прошел обыск, а потом его увезли на Окрестина — как сообщил адвокат, по подозрению по статье 293 УК (Массовые беспорядки). Степану Латыпову 40 лет, ранее он говорил, что у него есть ИП, которое «занимается работами, связанными с высоким риском».