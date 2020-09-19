﻿ МВД на днях заявило, что водомет «впервые в истории страны» применили в Бресте 13 сентября. Так ли это?. 21.by
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МВД на днях заявило, что водомет «впервые в истории страны» применили в Бресте 13 сентября. Так ли это?

20.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошедшее воскресенье в Бресте против протестующих был применен водомет. «Впервые в истории современной Беларуси. Никогда этого не было», — заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич на брифинге 16 сентября, об этом сообщил Sputnik. Это действительно так?

Напомним, 16 сентября во время протестов в Бресте силовики применили водомет. Позже в МВД это объяснили тем, что «участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам».

Однако во время протестов 9−11 августа применение водометов тоже не раз попадало на фото и видео. Журналисты TUT.BY зафиксировали как минимум три таких случая в Минске.

Так, 9 августа водомет был использован против протестующих на проспекте Машерова.


Фото: Ольга Шукайло

В ночь с 9 на 10 августа работающий водомет можно было увидеть возле станции метро «Немига».


11 августа водомет применяли возле ТЦ «Рига».


К слову, разгоняли протестующих водой не только в столице, но и, например, в Барановичах. Это видео от 9 августа опубликовало городское издание Intex-press.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Журналисты не раз видели работу водометов на улицах Беларуси еще в августе.
 
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