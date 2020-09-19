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В Минске на женском марше уже задержали 319 человек
20.09.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Минске 19 сентября правоохранители задержали более 300 участниц "женского марша".
Первой участницей сегодняшней акции оказалась известная 73-летняя активистка Нина Багинская. Она пришла на площадь перед Комаровским рынком с бело-красно-белым флагом. Постепенно вокруг Багинской стали собираться люди, и к 15:20 их число, по оценкам корреспондентов, достигло нескольких сотен.
Многие одеты в яркую одежду или имеют блестящий макияж - сегодняшняя акция называлась "блестящим маршем". До начала задержаний участницы марша попытались отобрать микрофон у журналистки государственного телеканала.
Задержания начались, когда колонна протестующих по улице Сурганова подошла к улице Якуба Коласа. Одной из первых в автозак попала Нина Багинская. Видимо, силовиков уже не смущает даже возраст.
Один инцидент был связан с попыткой силовиков задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции. Это произошло на стоянке рядом с бизнес-центром "Европа". Завязалась потасовка, после чего к мотоциклисту и силовикам подошла основная масса протестующих. Им удалось отбить байкера.
В милиции подтвердили факт задержаний. Как сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, правоохранители предупредили участников акции, что она незаконная, но те не разошлись. Задержанных доставили в территориальные отделения милиции для разбирательства.
Позже Нину Багинскую освободили,
Наиболее массовые акции проходят в Минске по воскресеньям. По субботам - обычно
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В Минске 19 сентября правоохранители задержали более 300 участниц "женского марша".
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