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МВД ищет виновных в утечке информации о сотрудниках милиции в интернет

20.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД начало поиски виновных в утечке информации о сотрудниках милиции в интернет, заявила sputnik.by официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. Ранее базу данных силовиков опубликовали в одном из телеграм-каналов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Jonathan / Unsplash

— Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных в интернет, — заявила Ольга Чемоданова.

19 сентября один из телеграм-каналов опубликовал базу с данными более тысячи силовиков. В документе указаны даты рождения, должности и места работы силовиков. Отдельно опубликованы личные данные семи сотрудников.

В этот же день экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская потребовала освободить задержанных во время субботнего марша женщин.

«Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы», — написал она в своем телеграм-канале.

На неделе в МВД сообщили, что с 9 августа в Сеть попали данные более чем 300 сотрудников милиции.

 
 
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МВД начало поиски виновных в утечке информации о сотрудниках милиции в интернет, заявила sputnik.by официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. Ранее базу данных...
 
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