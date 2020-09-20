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МВД ищет виновных в утечке информации о сотрудниках милиции в интернет
20.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД начало поиски виновных в утечке информации о сотрудниках милиции в интернет, заявила
— Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных в интернет, — заявила Ольга Чемоданова.
19 сентября один из телеграм-каналов опубликовал базу с данными более тысячи силовиков. В документе указаны даты рождения, должности и места работы силовиков. Отдельно опубликованы личные данные семи сотрудников.
В этот же день экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская потребовала освободить
«Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы», — написал она в своем телеграм-канале.
На неделе в МВД
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МВД начало поиски виновных в утечке информации о сотрудниках милиции в интернет, заявила sputnik.by официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. Ранее базу данных...
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