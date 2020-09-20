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По данным правозащитников, во время «Женского марша» в Минске задержали 390 человек
20.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в субботу женщины снова вышли на марш. Около 16.50 начались массовые задержания. По данным лишенного регистрации правозащитного центра
Большую часть из них вечером, после снятия отпечатков пальцев, отпустили из РУВД. Не менее 18 человек отправили на Окрестина.
Кроме того, людей задерживали в Мозыре, Ветке и Лиде.
Напомним, 19 сентября женщины вышли на традиционный марш. Около 16.50 начались массовые задержания. Девушек задерживали сотрудники ОМОН, и люди в штатском и в оливковой форме.
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Большую часть из них вечером, после снятия отпечатков пальцев, отпустили из РУВД. Не менее 18 человек отправили на Окрестина.
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