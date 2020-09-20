По данным правозащитников, во время «Женского марша» в Минске задержали 390 человек

Источник материала: Tut.by

В Минске в субботу женщины снова вышли на марш. Около 16.50 начались массовые задержания. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» , в списке задержанных 390 имен.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Большую часть из них вечером, после снятия отпечатков пальцев, отпустили из РУВД. Не менее 18 человек отправили на Окрестина.

Кроме того, людей задерживали в Мозыре, Ветке и Лиде.

Напомним, 19 сентября женщины вышли на традиционный марш. Около 16.50 начались массовые задержания. Девушек задерживали сотрудники ОМОН, и люди в штатском и в оливковой форме.