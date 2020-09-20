Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. По данным белорусских правозащитников, во время женского марша в Минске было задержано не менее 390 человек. Списки задержанных публикует правозащитный сайт spring96.org .

Массовые задержания произошли возле молодежного центра "Айсберг" на перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа.

Задержанных доставляли в столичные РУВД. Большинство из них вскоре были отпущены.

В числе задержанных была 73-летняя Нина Багинская. Ее отвезли к Советскому РУВД, где отпустили на свободу.

Также была задержана сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская. Ее доставили в УВД Фрунзенского района, откуда затем отпустили.

Также задержаны были участники акций в других городах страны: Мозыре и Ветке (Гомельская область), Лиде (Гродненская область).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По данным правозащитников, на женском марше в Минске было задержано 390 человек Минск, 20 сентября. По данным белорусских правозащитников, во время женского марша в Минске было задержано не менее 390 человек. Списки задержанных публикует...

БелаПАН.