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По данным правозащитников, на женском марше в Минске было задержано 390 человек

20.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. По данным белорусских правозащитников, во время женского марша в Минске было задержано не менее 390 человек. Списки задержанных публикует правозащитный сайт spring96.org.

Массовые задержания произошли возле молодежного центра "Айсберг" на перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа.

Задержанных доставляли в столичные РУВД. Большинство из них вскоре были отпущены.

В числе задержанных была 73-летняя Нина Багинская. Ее отвезли к Советскому РУВД, где отпустили на свободу.

Также была задержана сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская. Ее доставили в УВД Фрунзенского района, откуда затем отпустили.

Также задержаны были участники акций в других городах страны: Мозыре и Ветке (Гомельская область), Лиде (Гродненская область).

 


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 сентября. По данным белорусских правозащитников, во время женского марша в Минске было задержано не менее 390 человек. Списки задержанных публикует...
 
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По данным правозащитников, во время «Женского марша» в Минске задержали 390 человек
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