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По данным правозащитников, на женском марше в Минске было задержано 390 человек
20.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. По данным белорусских правозащитников, во время женского марша в Минске было задержано не менее 390 человек. Списки задержанных публикует правозащитный сайт
Массовые задержания произошли возле молодежного центра "Айсберг" на перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа.
Задержанных доставляли в столичные РУВД. Большинство из них вскоре были отпущены.
В числе задержанных была 73-летняя Нина Багинская. Ее отвезли к Советскому РУВД, где отпустили на свободу.
Также была задержана сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская. Ее доставили в УВД Фрунзенского района, откуда затем отпустили.
Также задержаны были участники акций в других городах страны: Мозыре и Ветке (Гомельская область), Лиде (Гродненская область).
БелаПАН.
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Минск, 20 сентября. По данным белорусских правозащитников, во время женского марша в Минске было задержано не менее 390 человек. Списки задержанных публикует...
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