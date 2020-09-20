«Я признаю свою несостоятельность как депутата». Самый молодой депутат Мингорсовета просит людей ее отозвать

Источник материала: Tut.by

Депутат Минского городского совета Ольга Тесакова выпустила видеообращение, в котором просит, чтобы люди ее отозвали досрочно, потому что она не не может помочь гражданам.

«Я депутат Минского городского совета депутатов по Дзержинскому избирательному округу № 23 Тесакова Ольга Дмитриевна из-за происходящего в нашей стране месяц назад я написала заявление о досрочном сложении полномочий. Этого оказалось недостаточно», — говорится в видеообращении.

Она рассказала, что в рамках белорусского законодательства, депутат может досрочно сложить полномочия в случае болезни, по решению суда в следствии уголовного дела или путем отзыва, инициированного избирателями. При этом отзыв должен иметь под собой четкие основания и прецеденты неисполнения обращения граждан.

«Я считаю, что в текущих обстоятельствах информационную повестку насилия, совершенного над мирными гражданами, невозможно перебить ремонтом лавочек или открытием нового детского сада. Безопасность, право на уникальность, справедливость и честность — это те вещи, которые на сегодня должны определять КПД депутата. Находясь в здравом уме, трезвой памяти и не под давлением я признаю свою несостоятельность как депутата. Свою неспособность помочь всем невинно пострадавшим и осужденным во время акций и шествий. Если вы согласны со мной, если вы верите, так же как и я, что 2 + 2 = 4, а не 5, вы знаете, что делать. Жыве Беларусь», — говорит Тесакова.

17 августа Ольга Тесакова написала обращение на имя председателя Мингорсовета с просьбой досрочно сложить с нее депутатские полномочия. Свое решение она обосновала невозможностью оставаться депутатом в сложившейся ситуации в стране.

Ольгу Тесакову избрали в Совет 28-го созыва в феврале 2018 года, тогда ей было 23 года. Общественную нагрузку она совмещает с работой в ООО «Финпрофит», где является специалистом по работе с клиентами.