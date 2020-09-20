На Курган Славы прибыли участники мотопробега к 75-летию Победы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Участники мотопробега, приуроченного к 75-летию Великой Победы, прибыли в воскресенье днем на Курган Славы, сообщает Sputnik.

В числе прочих участие в пробеге принимают помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, директор мотоклуба The One Chapter Belarus Евгений Бейзак, директор клуба Iron Birds Chapter Артем Чайка.

© Sputnik / Виктор Толочко Участники мотопробега на улицах Минска

Участники заложили капсулу с землей с памятных мест и посланием наследникам Великой Победы, а также возложили цветы к мемориалу.

Виктор Лукашенко в своей речи поблагодарил всех участников мотопробега, которые, невзирая на трудности, приехали в Беларусь.

© Sputnik / Виктор Толочко Виктор Лукашенко поблагодарил всех участников мотопробега

Участники мероприятия почтили павших солдат минутой молчания.

Напомним, мотопробег, организованный международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G), стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Ржев, Санкт-Петербург, Мурманск, Великий Новгород, Тулу, Волгоград, Новороссийск.18 сентября с Бреста мотопробег стартовал на территории Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко Участники мотопробега, приуроченного к 75-летию Великой Победы

Более 30 байкеров мотоклуба "H.O.G." из разных городов Беларуси и России побывали в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" , где возложили венки и цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память погибших защитников Отечества.

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