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На Курган Славы прибыли участники мотопробега к 75-летию Победы
20.09.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен – Sputnik. Участники мотопробега, приуроченного к 75-летию Великой Победы, прибыли в воскресенье днем на Курган Славы, сообщает Sputnik.
В числе прочих участие в пробеге принимают помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, директор мотоклуба The One Chapter Belarus Евгений Бейзак, директор клуба Iron Birds Chapter Артем Чайка.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники мотопробега на улицах Минска
Участники заложили капсулу с землей с памятных мест и посланием наследникам Великой Победы, а также возложили цветы к мемориалу.
Виктор Лукашенко в своей речи поблагодарил всех участников мотопробега, которые, невзирая на трудности, приехали в Беларусь.
© Sputnik / Виктор Толочко
Виктор Лукашенко поблагодарил всех участников мотопробега
Участники мероприятия почтили павших солдат минутой молчания.
Напомним, мотопробег, организованный международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G), стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Ржев, Санкт-Петербург, Мурманск, Великий Новгород, Тулу, Волгоград, Новороссийск.18 сентября с Бреста мотопробег стартовал на территории Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники мотопробега, приуроченного к 75-летию Великой Победы
Более 30 байкеров мотоклуба "H.O.G." из разных городов Беларуси и России
Последует
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Более 60 байкеров из России и Беларуси приехали на Курган Славы, чтобы возложить цветы к мемориалу и заложить капсулу с посланием наследникам Великой Победы.
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