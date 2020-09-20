МВД: за участие в субботних акциях задержали 430 человек

Источник материала: Tut.by

В МВД рассказали, сколько акций в поддержку и против Александра Лукашенко прошли в стране, и сколько человек задержали. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Вчера, 19 сентября, в поддержку мира, безопасности и спокойствия на территории республики проведено 14 мероприятий, в которых участвовало более 5,6 тыс. человек. Общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек», — сообщили в милиции.

В МВД рассказали, что в Минске в 15.00 на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 человек, преимущественно женщины. В процессе движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек.

Всего по стране задержаны 430 человек (Минск — 415). 385 из них отпущены.

Напомним, 19 сентября женщины вышли на традиционный марш. Около 16.50 начались массовые задержания . Девушек задерживали сотрудники ОМОН, и люди в штатском и в оливковой форме.