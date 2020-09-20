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Что происходит в Беларуси 20 сентября
20.09.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром под Минском заметили машины с колючей проволокой. Также стало известно, что задержанного жителя столичной «Площади перемен» подозревают в намерении использовать яды против милиции, а самый молодой депутат Мингорсовета попросила людей ее отозвать. Все самое главное за день читайте в нашем традиционном онлайне.
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Утром под Минском заметили машины с колючей проволокой. Также стало известно, что задержанного жителя столичной «Площади перемен» подозревают в намерении...
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