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МВД ищет виновных в утечке данных о сотрудниках милиции
20.09.2020 11:21 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В МВД занялись поиском людей, виновных в утечке данных о сотрудниках милиции в интернет.
Об этом заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
«Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных в интернет», - заявила Чемоданова.
Напомним, 19 сентября в одном из телеграм-каналов была опубликована база данных с указанием имен, дат рождения, должностей и мест работы правоохранителей. В данном списке было более тысячи имен, еще в одном – личные данные 7 офицеров «Алмаза» с номерами телефонов, адресами и ID.
На прошлой неделе в МВД сообщили, что с 9 августа в Сеть попали данные более чем 300 сотрудников милиции.
9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
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В МВД занялись поиском людей, виновных в утечке данных о сотрудниках милиции в интернет. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
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