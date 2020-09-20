МВД ищет виновных в утечке данных о сотрудниках милиции

В МВД занялись поиском людей, виновных в утечке данных о сотрудниках милиции в интернет.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

«Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных в интернет», - заявила Чемоданова.

Напомним, 19 сентября в одном из телеграм-каналов была опубликована база данных с указанием имен, дат рождения, должностей и мест работы правоохранителей. В данном списке было более тысячи имен, еще в одном – личные данные 7 офицеров «Алмаза» с номерами телефонов, адресами и ID.

На прошлой неделе в МВД сообщили, что с 9 августа в Сеть попали данные более чем 300 сотрудников милиции.