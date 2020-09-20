Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. В ходе протестных акций 19 сентября в Беларуси задержано 430 человек (в том числе в Минске – 415), 385 из них отпущены, сообщает пресс-служба МВД.

Общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек, сообщает ведомство.

"В Минске в 15:00 на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 граждан, преимущественно женщины. В процессе движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек. Около пересечения улиц Сурганова и Я.Коласа толпа была рассредоточена", – говорится в сообщении.

При этом, по данным МВД, "в поддержку мира, безопасности и спокойствия на территории республики проведено 14 мероприятий, в которых участвовало более 5,6 тыс. человек".

Накануне запланированного на сегодня Марша справедливости милицейское ведомство призвало граждан "не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях", предупреждая, что "за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность".

МВД в очередной раз обращает внимание, что "за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения), предусмотрена уголовная ответственность".

"Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка", – говорится в сообщении МВД.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД: В ходе протестных акций 19 сентября в Беларуси задержано 430 человек, 385 из них отпущены Минск, 20 сентября. В ходе протестных акций 19 сентября в Беларуси задержано 430 человек (в том числе в Минске – 415), 385 из них отпущены, сообщает пресс-служба МВД. ...

БелаПАН.