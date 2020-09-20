В парке на Ангарской, где прошел концерт Помидорова, демонтировали скамейки

Источник материала: Tut.by

В парке на Ангарской в Минске, где перед местными жителями выступил Александр Помидоров, демонтировали скамейки. Об этом сообщили местные жители.



Фото: местные жители

«Сегодня демонтировали лавки. Лавки! В парке! „Координировали протест“, — шутят в местном чате и собираются их восстанавливать. И писать в ЖЭС», — рассказал местный житель.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 19 сентября музыкант Александр Помидоров выступил в лесополосе на улице Ангарской. После концерта приехали силовики, артиста задержали.