Дмитрий Лукашенко рассказал, где будут учиться его дочери

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Лукашенко рассказал, что его дочери ходят в Минскую международную гимназию, пишет Sputnik .



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

— Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся, и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов — Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс (в этом году), средняя и старшая тоже проходят там обучение, — рассказал глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

На минувшей неделе стало известно, что Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ. Также из Лицея БГУ забрал документы Николай Лукашенко, который в этом году выдержал большой конкурс и был зачислен на биологический профиль.

Молодого человека, очень похожего на Николая Лукашенко, корреспонденты TUT.BY увидели в частной школе , которую построила компания российского олигарха Михаила Гуцериева.