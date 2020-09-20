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Дмитрий Лукашенко рассказал, где будут учиться его дочери
20.09.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Лукашенко рассказал, что его дочери ходят в Минскую международную гимназию, пишет
— Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся, и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов — Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс (в этом году), средняя и старшая тоже проходят там обучение, — рассказал глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.
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- Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся, и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов - Минская международная гимназия, - сказал...
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