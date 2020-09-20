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Синоптики прогнозируют этой ночью заморозки

20.09.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем пока еще тепло, но ночи становятся все холоднее. А с воскресенья на понедельник ожидаются заморозки. Об этом TUT.BY Рассказали в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Ночью 21 сентября, в понедельник, местами по стране ожидаются заморозки до 0…-2ºC», — говорится в сообщении.

МЧС напоминает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период — для семян и всходов. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Специалисты советуют и другие способы.

 
 
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«Ночью 21 сентября, в понедельник, местами по стране ожидаются заморозки до 0… -2ºC», - говорится в сообщении.
 
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